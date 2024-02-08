新債王岡拉克：長期維持較高利率 添未來增長風險

有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）在2009年底成立了DoubleLine Capital，起初管理資產僅10億美元，約10年後，其管理資產規模大增逾140倍（點擊圖片放大），成為基金規模增長的神話。所以，他對美國利率的預測、定息資產前景等的看法，有頗大的參考價值。

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2024年2月5日：

美國聯儲局在2024年首次議息會議，雖如市場般維持利率不變，但是聯儲局主席鮑威爾卻意外地表示，他不認為當局可能會在3月減息。岡拉克表示：

鮑威爾帶走了「金髮姑娘」（Goldilocks）*，並指聯儲局給風險資產受惠於「金髮姑娘」經濟情景的希望，潑了一盆冷水。

此外，鮑威爾強調，更大的風險在於美國通脹恐怕會在2%上方趨於穩定。岡拉克批評聯儲局的「長期維持較高利率」策略，並指出聯儲局維持利率不變的時間愈長，對未來增長構成愈負面風險。

岡拉克維持預計，2024年......

*註：「金髮姑娘經濟」是指「在低通脹、低利率下，經濟温和增長」的環境，用來形容不太熱、亦不太冷、恰到好處的市場經濟。

2023年12月14日：

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在美國時間12月13日，將聯邦基金利率維持在5.25厘至5.5厘不變，而該次會議的「利率預期點陣圖」（dot plot）＊（點擊圖片放大），官員們預測的2024年底利率中值為4.6厘（較9月點陣圖低0.5厘），即暗示將從目前的5.25厘至5.5厘，大約減息3次及每次減0.25厘，幅度高於Fed之前的預估。

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岡拉克在12月13日接受CNBC節目《Closing Bell》訪問時表示......

*註：點陣圖依據每一位FOMC成員，對聯邦基金利率預測所繪製。

2023年5月4日：

美國聯儲局在美國時間周三（5月3日）決定加息0.25厘，暗示6月時可能不加息。主席鮑威爾會後表示，不排除再加息應對通脹。

岡拉克認為，聯儲局已經實施本輪加息周期的最後一次加息行動，未來預料不會進一步加息。他較早時在社交媒體貼文表示......

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