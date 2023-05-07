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查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？

國際 22:29 2023/05/07

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「示威者將是我們最大的麻煩。」英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮周六舉行前，警方早已公開表達相關憂慮。這源於有別於英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）去年國喪時，上街民眾抱著舉國同哀的和諧肅目氣氛，今次加冕典禮料有不少示威者上街抗議。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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