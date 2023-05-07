查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 國際 22:29 2023/05/07 分享： 分享： 「示威者將是我們最大的麻煩。」英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮周六舉行前，警方早已公開表達相關憂慮。這源於有別於英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）去年國喪時，上街民眾抱著舉國同哀的和諧肅目氣氛，今次加冕典禮料有不少示威者上街抗議。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/03 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 取締燃油車 動搖歐洲車地位 2023/05/01 取締燃油車 動搖歐洲車地位 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 你可能感興趣 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 22:23 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 22:16 2023/05/03 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 22:29 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 最新專欄文章 國金札記 - 債務違約縱未至 衰退伏綫已埋下 2023/05/05 債務違約縱未至 衰退伏綫已埋下 國金札記 - 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/04 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/03 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 2023/05/02 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 英國 皇室 請願示威 社會矛盾 查理斯 英女皇