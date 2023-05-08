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產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」

財金專欄 2023/05/08

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北部都會區的定位是「國際創科新城」，據知，港府正以新思維發展該區，為吸引創科龍頭企業落戶，以「產業園區」方式發展，相關企業可自行興建研發中心和廠房等，包括「人才公寓」。港府在「人才公寓」方面將有嚴格的

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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