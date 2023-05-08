產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 北部都會區的定位是「國際創科新城」，據知，港府正以新思維發展該區，為吸引創科龍頭企業落戶，以「產業園區」方式發展，相關企業可自行興建研發中心和廠房等，包括「人才公寓」。港府在「人才公寓」方面將有嚴格的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 2023/05/05 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 有政戲 - 民政專員掌區會 恍如「地區特首」？ 2023/05/04 民政專員掌區會 恍如「地區特首」？ 有政戲 - 區會大手術後 泛民參選路難行 2023/05/03 區會大手術後 泛民參選路難行 有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 2023/05/02 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 2023/04/28 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 政治 北部都會區 落馬洲 科研 香港 GDP 立法會 新加坡 李家超 新能源