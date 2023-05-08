  • 25°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「五道口」力挺民企 李稻葵提「民資委」

財金專欄 2023/05/08

分享：

分享：

一早高調宣傳的「2023清華五道口首席經濟學家論壇」，上周末開幕後果然引來經濟界熱議，引來熱議的是多位知名經濟學家，不約而同地在會上強調，民企對當今經濟起落的關鍵之處。

五道口在中國金融界是個特殊名詞，

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
2023/05/06
立夏之後 雨疏風驟
國情知聞 - 「去美元化」風吹 人幣國際化進階？
2023/05/05
「去美元化」風吹 人幣國際化進階？
國情知聞 - 假日消費浪潮 增量提質新議
2023/05/04
假日消費浪潮 增量提質新議
國情知聞 - 二「東」人口稱雄 上海人口銳減
2023/05/03
二「東」人口稱雄 上海人口銳減
國情知聞 - 增速西快東慢 總量大省六強
2023/05/02
增速西快東慢 總量大省六強
中國 經濟 金融 貨幣政策 財政政策 國資委 清華大學 銀行

上一篇文章

查理斯正式加冕 英君主制告終之始？

下一篇文章

過完五一 商舖租務後向？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中字股實力談 - 港股要大升 先要過三關
港股要大升 先要過三關
剩下高息股吸引投資者
剩下高息股吸引投資者
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
立夏之後 雨疏風驟
有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？
灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？
守150天綫 中金撲19.2元
守150天綫 中金撲19.2元