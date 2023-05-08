「五道口」力挺民企 李稻葵提「民資委」

一早高調宣傳的「2023清華五道口首席經濟學家論壇」，上周末開幕後果然引來經濟界熱議，引來熱議的是多位知名經濟學家，不約而同地在會上強調，民企對當今經濟起落的關鍵之處。

五道口在中國金融界是個特殊名詞，

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