「五道口」力挺民企 李稻葵提「民資委」 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 一早高調宣傳的「2023清華五道口首席經濟學家論壇」，上周末開幕後果然引來經濟界熱議，引來熱議的是多位知名經濟學家，不約而同地在會上強調，民企對當今經濟起落的關鍵之處。 五道口在中國金融界是個特殊名詞， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟 2023/05/06 立夏之後 雨疏風驟 國情知聞 - 「去美元化」風吹 人幣國際化進階？ 2023/05/05 「去美元化」風吹 人幣國際化進階？ 國情知聞 - 假日消費浪潮 增量提質新議 2023/05/04 假日消費浪潮 增量提質新議 國情知聞 - 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 2023/05/03 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 國情知聞 - 增速西快東慢 總量大省六強 2023/05/02 增速西快東慢 總量大省六強 中國 經濟 金融 貨幣政策 財政政策 國資委 清華大學 銀行