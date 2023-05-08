【朝聖大會】巴菲特談價值投資要訣：利率決定股價（第二版)

今年四月巴菲特在日本走訪期間，即股東大會之前，接受了CNBC記者Becky Quick的專訪。這位Becky算是巴菲特在CNBC的御用記者，這次的訪問，對話也頗能問到點子上：價值投資要看利率。但是，這一個重要的點子被大部分投資者忽略了。

問：你曾經說過，你們非常關注利率，利率就像股票價格的重力一樣？

巴菲特：是的，這沒有任何問題。

問：所以，現在是什麼樣的重力水平？我們在月球上？還是在地球上？

巴菲特：我們現在的處境和以前不一樣，以前，基本上我們的選擇是在債券上獲得4個基點。

利率變化就改變了價值。它改變了房地產的價值，改變了股票的價值。它改變了一切。

但這些都曾以不同的方式，在我的有生之年發生過。

利率曾經一路上升到21.5%，然後又下降到0，沒有人認為我們會達到0這個水準。

你可以閱讀保羅·薩繆爾森的經濟學教科書，這是一本900頁的教科書，每個孩子上學都會用到。

如果你試圖在目錄中尋找關於負利率的內容，你會發現毫無相關的表述。

所以，一切皆有可能。我們做好了一切準備。

但我們喜歡慢慢來，我們只想買好的企業。就這麼簡單。

如果可以，坐莊輪盤，而不是成為一個輪盤賭玩家。



問：比特幣這種存在了15年的事物，如果你對它的看法是正確的——它其實一文不值，

那麼，什麼時候我們才能揭開它的真面目？

巴菲特：這是在預測投機何時會結束，賭博本能何時會消失？‍

什麼時候會有越來越多的人試圖進場或者離開，我沒辦法預測。

如果我認為我擅長這個，我會想辦法做和現在不一樣的事情來賺很多錢。

我所做的一切都是為了、買好的企業。

我這輩子見過很多人做蠢事，真的對此深表同情。

人們喜歡買彩票。

這本質上就是一種數字詐騙，而你本應去避免它，政府甚至把這作為一種收入來源。

人們喜歡明天能賺更多錢的想法。

如果人們知道隔壁鄰居賺了很多錢，卻不知道他們靠什麼賺了這麼多錢，這真的會讓他們抓狂。

他們坐在那裏，他們的配偶會說，為什麼那個傢伙能買第二輛車，為什麼我們錯過了這一切？

賭博的本能是如此強烈。

數以百萬計的人拿着支票回家，發現他們在家裏就可以輪盤賭，

賭博對他們有強烈的吸引力，這本可以吸引他們去拉斯維加斯。

他們有錢，甚至可以在家裡就賭起來。

我喜歡賭球，這樣會更有趣。但我不想靠賭房子賺錢，永遠不想。

如果我開始賭博，我會想擁有輪盤賭來坐莊，而不是成為一個輪盤賭玩家。

事實上，在我第一次婚姻的蜜月期間，

我們談論的是我21歲的時候，我們經過拉斯維加斯，那裡有很多來自奧馬哈和其他地方的人。

他們非常歡迎我，我看着這些人奔波數千英里，來到拉斯維加斯就為了如此不明智的事情，就好像骰子仿佛有魔力一樣。

那時候我就想，我應該能在這個國家裏賺到錢變富，

因為如果人們都是這樣的話，我應該比他們更聰明。

所以，我一直看著他們玩。

但是，在全球來講，賭博的吸引力都太強了。

現在，人們甚至為此創造了完美的環境，各州都開始賭博合法化。

我知道，人們不會改變賭博的本能，但是當政府開始鼓勵它的時候，一切就變得不一樣了。

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巴菲特2023股東會 揭價值投資要訣

股神巴菲特每年股東會，對金融界來說，幾可說是「年度朝聖會」,2022年大家從加息與疫情渡過，那麼2023年，眼下是疫情改善，加息近尾，這對投資者來說，是機遇處處，還是隨後有大家意想不到的挑戰？且看股神今年的股東會，有何說法。

巴郡股東大會5月6日正式召開。93歲的巴菲特和99歲的芒格一同登場，期間除了解釋為何看淡經濟和銀行股。重要的是，巴菲特以西方石油、蘋果公司為例，指出價值投資的本質性問題。簡單的方法，但很多人反而不明白，所以，巴菲特慨嘆道：我這輩子見過很多人做蠢事，真的對此深表同情。



「好日子可能已經結束」

股東會一開場，巴菲特就給投資者的預期潑了冷水。

巴菲特直指基本因素的波動——過去六個月經濟並不景氣，並預警巴郡今年大部分業務收益將出現下滑。

公司所經歷的此種波動，可能是二戰以來最厲害的一次。

需要說明的是：巴郡業務範圍廣泛，涵蓋保險、鐵路、電力公用事業、零售、傳媒、房地產等，從中可以窺探經濟健康程度。

「二戰的時候，我們無法獲得商品貨物，但是這一次的波動來自於另外一個地方，他們可能在過去的6個月中出現了存貨過多的情況，這不是說好像失業率、就業率的情況造成的。我們很多的經理人驚訝于此種態勢，存貨怎麼會一下子那麼多賣不出去。」

他總結道：令人難以置信的經濟上升期正在接近尾聲，好日子可能已經結束。

「銀行危機出乎意料」

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巴菲特對於銀行股投資表達相對謹慎態度。

在他看來，過去幾個月的銀行業危機讓他出乎意料，不知道接下來會發生什麼。巴郡一直在出售銀行股，最初的出售是在疫情開始，最近的出售是在過去六個月。

巴菲特表示：只要查閱第一共和銀行的財務報表就會發現問題，該銀行以固定利率提供巨額非政府支持的抵押貸款。這家銀行的問題在爆發之前「顯而易見」。

巴菲特指出：第一共和銀行的內部人士持有的一些股票被出售，誰知道他們是否有一個計畫？

但他仍然維持對美國銀行的持倉，他表示：喜歡這家銀行的業務模式和管理層。

「存款沒有擔憂必要」

巴菲特在股東大會表示，過度瘋狂的擔憂沒有必要。

他回憶：他的父親曾在大蕭條初期因銀行擠提失去了工作，但當時的銀行業和如今的銀行業有很大差異。所以，聯邦存款保險公司的設立可謂極具遠見。

如果人們擔心銀行存款的安全，經濟就無法運行。而如果聯邦存款保險公司為所有存款支付100%的保險，人們仍以各種瘋狂的方式感到擔憂，這是不應該出現的。（美國）政治家、機構和媒體在傳遞資訊方面做得非常糟糕。

巴菲特強調：印鈔票是要付出代價的，但並不擔心美聯儲的資產負債表，這些數字雖然很大，但我總是喜歡大數字。

巴菲特表示：我把自己超過美國聯邦存款保險公司保險限額的錢存在當地的一家銀行。

「憂心人工智能失控」

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在回答人工智能（AI）的發展時，巴菲特給出了如下批判性觀點：

人工智能可以改變全球面貌，但改變不了人的想法和行為。

發明AI的初衷是好的，未來兩百年的時間裏，人類必須要去接受它、應對它、使用它。

雖然AI可以做非常多的事情，但它不能講笑話，幽默還達不到。

AI可以做非常多的事情，這讓我反而有一些擔憂，因為我們沒有辦法去完全掌控它。

「看好蘋果公司」

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截至2023年第一季度，巴郡二級市場的投資總額約77%集中於五家美股公司，依次為美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍，持股市值分別為250億美元、1510億美元、295億美元、248億美元和216億美元。

巴菲特在股東大會上稱贊蘋果公司：蘋果具有一個很大的優勢——不斷的回購自家股票，價值不斷上升，我們都不需要做什麼，持倉的市值就上升了。蘋果跟消費者之間的關係非常密切。

他還坦言在兩年前曾犯過一些錯，賣掉了一些蘋果股票，當時的決定甚是「愚蠢」。

「我不知道油價會往哪裏去」

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芒格：我對AI感到困惑

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