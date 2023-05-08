巴菲特股東會精華：價值投資要訣

巴郡股東大會5月6日正式召開。93歲的巴菲特和99歲的芒格一同登場，期間除了解釋為何看淡經濟和銀行股。重要的是，巴菲特以西方石油、蘋果公司為例，指出價值投資的本質性問題。簡單的方法，但很多人反而不明白，所以，巴菲特慨嘆道：我這輩子見過很多人做蠢事，真的對此深表同情。



「好日子可能已經結束」

股東會一開場，巴菲特就給投資者的預期潑了冷水。

巴菲特直指基本因素的波動——過去六個月經濟並不景氣，並預警巴郡今年大部分業務收益將出現下滑。

公司所經歷的此種波動，可能是二戰以來最厲害的一次。

需要說明的是：巴郡業務範圍廣泛，涵蓋保險、鐵路、電力公用事業、零售、傳媒、房地產等，從中可以窺探經濟健康程度。

「二戰的時候，我們無法獲得商品貨物，但是這一次的波動來自於另外一個地方，他們可能在過去的6個月中出現了存貨過多的情況，這不是說好像失業率、就業率的情況造成的。我們很多的經理人驚訝于此種態勢，存貨怎麼會一下子那麼多賣不出去。」

他總結道：令人難以置信的經濟上升期正在接近尾聲，好日子可能已經結束。

「銀行危機出乎意料」

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巴菲特對於銀行股投資表達相對謹慎態度。

在他看來，過去幾個月的銀行業危機讓他出乎意料，不知道接下來會發生什麼。巴郡一直在出售銀行股，最初的出售是在疫情開始，最近的出售是在過去六個月。

巴菲特表示：只要查閱第一共和銀行的財務報表就會發現問題，該銀行以固定利率提供巨額非政府支持的抵押貸款。這家銀行的問題在爆發之前「顯而易見」。

巴菲特指出：第一共和銀行的內部人士持有的一些股票被出售，誰知道他們是否有一個計畫？

但他仍然維持對美國銀行的持倉，他表示：喜歡這家銀行的業務模式和管理層。

「存款沒有擔憂必要」

巴菲特在股東大會表示，過度瘋狂的擔憂沒有必要。

他回憶：他的父親曾在大蕭條初期因銀行擠提失去了工作，但當時的銀行業和如今的銀行業有很大差異。所以，聯邦存款保險公司的設立可謂極具遠見。

如果人們擔心銀行存款的安全，經濟就無法運行。而如果聯邦存款保險公司為所有存款支付100%的保險，人們仍以各種瘋狂的方式感到擔憂，這是不應該出現的。（美國）政治家、機構和媒體在傳遞資訊方面做得非常糟糕。

巴菲特強調：印鈔票是要付出代價的，但並不擔心美聯儲的資產負債表，這些數字雖然很大，但我總是喜歡大數字。

巴菲特表示：我把自己超過美國聯邦存款保險公司保險限額的錢存在當地的一家銀行。

「憂心人工智能失控」

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在回答人工智能（AI）的發展時，巴菲特給出了如下批判性觀點：

人工智能可以改變全球面貌，但改變不了人的想法和行為。

發明AI的初衷是好的，未來兩百年的時間裏，人類必須要去接受它、應對它、使用它。

雖然AI可以做非常多的事情，但它不能講笑話，幽默還達不到。

AI可以做非常多的事情，這讓我反而有一些擔憂，因為我們沒有辦法去完全掌控它。

「看好蘋果公司」

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截至2023年第一季度，巴郡二級市場的投資總額約77%集中於五家美股公司，依次為美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍，持股市值分別為250億美元、1510億美元、295億美元、248億美元和216億美元。

巴菲特在股東大會上稱贊蘋果公司：蘋果具有一個很大的優勢——不斷的回購自家股票，價值不斷上升，我們都不需要做什麼，持倉的市值就上升了。蘋果跟消費者之間的關係非常密切。

他還坦言在兩年前曾犯過一些錯，賣掉了一些蘋果股票，當時的決定甚是「愚蠢」。

「我不知道油價會往哪裏去」

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芒格：我對AI感到困惑

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