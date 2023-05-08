沈建光：中國復甦還需財政給力（第二版）

前文所說，中國第一季經濟實現了温和復甦，得益於疫後重啟效應，接觸性消費、出口表現明顯好於預期。

但是，沈建光認為，經濟復甦前景仍有較大不確定性，出口指標分化、消費復甦放緩及資金空轉等問題凸顯。同時，內生動力有待進一步修復，青年失業加劇、民間投資低迷及通縮壓力加大，仍在制約經濟回暖。

展望第二季，沈建光預計，在低基數下，中國經濟數據按年將明顯走高，但真實恢復情況還需客觀分析，更加應該看按月數據。至於下半年情況，更取決於全球經濟和中國政策走向。

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第一版

內地首季經濟實現了温和復甦，接觸性消費、出口表現明顯好於預期，而投行等機構紛紛上調對今年中國經濟增長的預期，惟4月底召開的中共中央政治局會議指出「當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足」，此番說話如何解讀呢？

不過，沈建光表示，中國首季GDP超市場預期，但復甦力度較為温和、內生動力仍不足。

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沈建光稱，內地第一季GDP得益於去年底新冠防控政策優化，今年初中國經濟有所修復，但復甦力度較為温和、內生動力依然不足，主要分為兩方面：

（1）數據表現超預期背後潛在基數效應因素。沈建光指，中國出口、消費、信貸等數據表現超預期的背後，短期有接觸性服務需求的報復性反彈，以及基數效應等因素。

（2）就業、投資及物價等數據仍然疲軟。沈建光續指，就業、利潤、投資及物價等數據仍然疲軟，特別是青年就業形勢嚴峻、民間投資低迷及通縮壓力加大均指向內生動力偏弱。

他認為，要推動中國經濟從「疫後重啟」轉向「全面恢復」。在政策方面，財政政策特別是中央財政還有進一步發力空間。例如，降低企業負擔如社保和公積金費率，向中低收入群體發放現金補貼或消費券，推動綠色智能家電下鄉和以舊換新等，提振微觀主體信心。

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內地企業面臨通縮壓力

其中，3月物價指標走低，通縮壓力有所加大。

-根據國家統計局數據，3月CPI按年降至0.7%（見圖一），是2021年10月以來新低。

-受能源價格下降和車企降價促銷影響，工業消費品價格由2月上漲0.5%轉為下降0.8%，其中汽油、柴油價格分別下降6.6%、7.3%；燃油小汽車價格下降4.5%。

值得留意是，沈建光表示：

3月PPI按年進一步降至-2.5%，反映出企業已經在面臨通縮的壓力。

內地第一季GDP按年增長達到4.5%，超出市場4%的預期，接觸性消費快速回暖，帶動首季社零及出口數據表現回升反彈。這令投行等機構上調對今年中國經濟增長的預期，而部分預測甚至達到6.0%以上。

不過，京東集團首席經濟學家沈建光卻認為，社零、出口及信貸表現超預期數據的背後還有諸多隱憂……更多內容，用戶請登入。

（持續更新）

報告來源：沈建光博士宏觀研究院

編輯：鍾采餘

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