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物價數據放緩 市場憂「類通縮」何時了

研究報告 19:05 2023/05/08

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今年以來，中國CPI和PPI持續低於市場預期，引發「通縮」熱議。對此平安證券指出重點討論物價讀數偏低原因、物價數據反映的經濟復甦成色，並對年內中國物價走勢進行預判。

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現時市場熱議「類通縮」現象，本質上是在擔憂經濟復甦的成色、後續宏觀政策的趨向。中國經濟復甦在物價數據上還是有所體現的，如3月核心CPI同比回升，商品和服務消費的不少分項表現偏強。但結合經濟數據觀察，居民消費增長的動能還需進一步夯實。

類通縮 為穩增長政策發力創造較好環境

不過，「類通縮」的物價讀數為穩增長政策發力創造了較好環境。對貨幣政策而言，第二季核心通脹壓力暫且不大，加之美國聯儲局加息接近尾聲，是偏寬鬆操作的重要窗口期，若國內需求恢復勢頭不及預期，仍有必要「精準」發力支持內需回穩。對財政政策而言，當前工業品價格處於較低水平，有必要加快基建投資進度，增加形成實物工作量，刺激原材料需求，進一步推動經濟復甦。

數據上，3月份CPI和PPI表現低迷，其中存在海外和暫時性的3種因素的擾動：

1. 海外從「輸入通脹」轉為「輸入通縮」
去年同期俄烏衝突升級，期間國際能源、糧食、金屬價格飆升，一度助推中國物價增速，但今年同比讀數較快下行，對物價形成拖累；

2. 「豬周期」進入下行階段
去年三季度生豬養殖端存在壓欄惜售和二次育肥的投機行為，大體重豬源陸續出欄使豬週期拐點前置，去年年末至今年春節期間豬肉價格旺季不旺，較快下行；

3. 汽車行業3月掀起「價格戰」
導致CPI交通工具分項創下有統計以來的單月最大跌幅，我們測算其拖累3月CPI環比0.05個百分點（3月CPI環比為-0.3%）。

料下半年物價基數走低 內生需求有望滯後回升

對於「類通縮」何時了的問題，平安證券預計2023年第二季中國CPI同比增速低位運行、PPI持續處於收縮區間。不過，國內物價的「類通縮」是暫時性的：下半年物價基數走低、內生需求有望滯後回升，國內物價同比讀數將自低位逐步回升，核心CPI可能逐步向1.5至2%的合理區間回歸。

PPI方面，預計新漲價因素對PPI的貢獻偏弱，2023年PPI增速中樞為負。中性情形下，預計2023年PPI中樞為-1.5%，二季度至四季度PPI同比增速分別為-3.0%、-1.0%、-0.4%。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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