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【幣策拐點】管濤料下半年中國幣策收斂

財金猛人追蹤 19:41 2023/05/10

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貨幣政策寬鬆，有利風險資產價格向升。今年以來，中國貨幣持續寬鬆，然而，投資者要留意，倘經濟數據續有改善，則貨幣轉向的預期便須留意，尤其今年下半年。

今年以來，在中央政策持續呵護（包括：人行於3月中旬宣布全面降準），以及疫情防控轉段的雙重加持下，中國經濟運行開局良好，金融數據屢超預期。出身外管局的中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，中國貨幣政策下半年邊際收斂，但不改穩健基調。

    點擊圖片放大

今年4月中央政治局會議提及「中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力不強，需求仍然不足」，並提出積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。

有關中國首季數據解讀，請按：沈建光：中國復甦還需財政給力

因此，管濤對中國下半年幣策有3大預判

（1）通脹尚不構成貨幣政策的掣肘

管濤表示，近幾年中國通脹保持穩定，也只是剛好觸及2%的發達經濟體合格綫，不過，今年首季核心CPI回暖有限和PPI連續處於負區間，市場的擔憂由中國受抑制需求的短期內釋放，引發國內高通脹，轉向擔心中國有通縮的隱憂。但人民銀行有關領導在前述國新辦發布會上表示，今年中國通脹水平總體保持温和是主基調，短期看通脹壓力是可控的。

但管濤認為：

當前處於恢復發展過程，有效需求不足仍是主要矛盾。從這個意義上講，年內貨幣政策難由鬆到緊的快速轉向。

（2）貨幣政策不會搞大水漫灌

管濤指出，在見識海外主要經濟體央行的幣策，由極寬鬆轉向極緊縮，引發金融動盪，認為中國貨幣政策不會搞大水漫灌。於去年，貨幣供給M2，快速上升但沒有形成有效的實體經濟增量，導致中國貨幣流通速度不僅遠低於美國，也再次低於同期的日本（見圖）

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專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁

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報告來源：憑欄觀濤

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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