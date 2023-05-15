大摩最新焦點15股 有2收息股（持續更新）

美國通脹逐步回落，加上矽谷銀行引發的中小型銀行風波，紓緩聯儲局需要持續加息的壓力，惟通脹水平仍遠高於該局2%的目標水平之餘，當地就業市場仍強勁，令該局欠缺在今年內展開減息的理由。至截稿前止，市場料聯儲局在未來數月維持聯邦基金利率在5至5.25厘的機會較大（點擊圖片放大）。

專訪 建銀趙文利 談中外利淡襲來【下一頁】

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另外，美國債務上限問題成為投資市場短期內最大不明朗因素，但無論事態如何發展，美長債息或彈升壓力，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

至於中國出口勝預期，惟進口疲弱，最新分析詳見：【下一頁】

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5月15日：

【01：00】藍籌公用股中電控股 （00002） 將於今日公布今年首季業績簡報，料首季股息可持平於每股0.63元，而中電業務前景及估值分析，詳見：【業務前景】【估值】。

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延伸閱讀：摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第三版）

5月14日：

【19：00】摩根士丹利日前發表報告，列出港股及A股合計共有15隻股份在該行的最新焦點股名單內。當中有2隻收息股，包括：

更多關於香港電訊業務前景分析，詳見：【下一頁】

5月13日：

延伸閱讀：3數據顯示氣氛弱 樓價上升乏力

【01：00】中航科工 （02357） 預測股息率雖然不足3厘，但市場料其業務及每股派息有增長潛力，而本報專欄名家林瑞芬對該股的最新分析，詳見：【下一頁】

5月12日：

【14：00】目前香港銀行體系結餘處於相對較低的水平，而高盛最新發表報告指，港銀的淨外滙資產頭寸在今年1月23日後流出，盡管貸款需求疲軟，但港元貸存比相對較高，約為90%，假設倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）約為5厘，香港銀行同業拆息（HIBOR）在今年剩餘時間內，可能會保持在4厘以上的相對較高水平。

高盛續表示，HIBOR按季上升，對香港銀行的淨息差（NIM）影響正面。雖然NIM在今年第一季按季下降，當中，中銀 （02388） 及滙豐 （00005） 收窄約15個基點，但是高盛預計，此趨勢將隨着持續更高的NIM而逆轉，又預料中銀及滙豐的NIM將分別按季擴張5個及15個基點。

另外，高盛根據其調查顯示，自年初以來，累計CASA（往來帳戶和儲蓄帳戶）支付的定期存款（TD）利率有所下降......

延伸閱讀：樓市信心下挫 拖累大市回調

【11：00】3隻中資石油股為股價較波動的高息股，券商高盛在看好油價後市的前提下，更新了中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 的預測數據，相關分析詳見：【下一頁】

【06：00】摩根大通指，香港公用股本身有2個內在利好因素，加上2個外在利好因素，料可繼續跑贏大市，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：準買家必讀 5年私樓落成量前瞻

【01：00】2023年預測股息率近4厘的內需兼醫藥概念股國藥控股 （01099） ，過去股息率曾逾6厘，惟股價以股息率均較波動，而本報專欄名家林瑞芬評對該股的分析，詳見：【下一頁】

5月11日：

【18：00】內險股在過去3年，因新冠疫情，以及內房債務危機，而削弱其「收息股魅力」。不過，國際評級機構惠譽表示，內地重新開放、經濟逐步復甦，以及消費者信心回暖，將推動保險公司今年保持增長勢頭。

此外，今年首季，內地壽險行業和非壽險行業的保費分別按年增8.9%和10.8%，惠譽認為，今年壽險業新業務價值將在去年的低基數上有所增長，且各保險公司將致力於提高其銀保業務利潤率，因為核心代理人數量尚未企穩；而季內大多數主要非壽險公司的承保利潤亦依然良好。

考慮到全球金融市場不穩定，惠譽預期，許多保險公司對承擔投資風險仍將保持審慎。繼去年內生資本增長減弱後......

【16：30】3大中資電訊股為現時業務，以至每股派息均穩中有增的收息股。高盛最新發表的研究報告更指，內地電訊板塊首季增長穩健，期內電訊營運商實現6%至8%的服務收入增長，以及盈利增長約10%；電訊設備供應商收入按年增長10%至20%，利潤大致穩健。

不過，高盛雖預期電訊股前景仍然強勁，但由於國內需求仍然低迷，加上海外需求可能面臨放緩的風險下，電訊設備供應商的前景疲弱。因此，高盛偏好電訊營運股，並挑選具有利潤增長潛力和估值有吸引力的設備供應商股份，當中給予中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 及......

【12：30】內銀股為港人熱門收息股，而美國矽谷銀行對內銀股的影響，分析詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【四大國有內銀】【內險板塊】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【港鐵】【金沙中國】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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