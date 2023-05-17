滙豐環研：中電澳業務現企穩迹象 未來增派息關鍵（持續更新）

美國通脹逐步回落，加上矽谷銀行引發的中小型銀行風波，紓緩聯儲局需要持續加息的壓力，惟通脹水平仍遠高於該局2%的目標水平之餘，當地就業市場仍強勁，令該局欠缺在今年內展開減息的理由。至截稿前止，市場料聯儲局在未來數月維持聯邦基金利率在5至5.25厘的機會較大（點擊圖片放大）。

專訪 建銀趙文利 談中外利淡襲來【下一頁】

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另外，美國債務上限問題成為投資市場短期內最大不明朗因素，但無論事態如何發展，美長債息或彈升壓力，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：黑石：靜候聯儲局轉向或會錯失機遇

至於中國出口勝預期，惟進口疲弱，最新分析詳見：【下一頁】

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5月17日：

【11：00】過去幾年，中電 （00002） 業務表現受澳洲業務拖累（詳見本文5月15日【01：00】報道及分析）。滙豐環球研究最新發表研究報告指，中電首季數據顯示，雖然其澳洲業務出現企穩迹象，但目前仍受壓，旗下EnergyAustralia（下稱「EA」）的煤炭供應問題仍然揮之不去，未知復甦是否可持續。

不過，中電在今年首季宣布派第一次中期股息每股0.63元，按年持平，滙豐環研認為中電主要是受到香港業務平穩發展的支持，並同時相信EA業務的潛在好轉，將左右公司未來派息增加。此外，中電已將香港的海上風電項目納入2024年至2028年發展計劃，滙豐環研預計......

【08：15】隨着中國經濟活動回復正常，內地電力股有望重拾「收息股魅力」，而東方證券對行業最新分析，詳見【下一頁】

延伸閱讀：信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增

【01：00】中資金融股屬熱門收息股，本報專欄「收息鐵算」對內險股中國太保 （02601） 的最新分析，詳見【下一頁】

5月16日：

【20：00】內銀股為港人熱門收息股之一，而安永今日發布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告指出，42家A股上市銀行在今年第一季度淨利潤按年增約3.2%，增速較去年同期下降5個百分點。期內營業收入近1.5萬億元（人民幣‧下同），按年增約0.7%；淨利息收入近1.08萬億元，按年跌1.8%；有23家銀行披露首季淨息差（NIM），有21家相比2022年度下跌。

安永表示，整體而言，首季上市銀行資產規模保持穩定增長，惟營業收入及淨利潤增長仍面臨壓力，而......

延伸閱讀：ING彭藹嬈：中央需加快2類投資 撑製造業（新增圖解）

【16：30】花旗最新發表的研究報告推薦4股，當中有2隻屬收息股的內銀股，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：【名家增減持】巴菲特、索羅斯、木頭姐首季持倉變動出爐（持續更新）

【14：30】新能源電力股的股息率雖然不及傳統電力股般高，但是每股派息增長潛力較大，相關行業最新分析詳見：【下一頁】

【13：45】內地券商股為股息率較波動的收息股，股息率高低與A股市場氣份關係密切。內地券商龍頭中金公司 （03908） 獲摩根士丹利發表最新報告，將其H股目標價調升6%至20.8元，而投資評級維持「增持」。

摩根士丹利考慮到A股交易額優於預期，但香港市場的股權融資量較低，對中金2023至2024年投行業務收入預測分別調低5%至6%。另鑑於監管機構更關注境內製造業IPO，摩根士丹利料供股的潛在時間將推遲到2024年，而額外資本的部署延遲，以及......

延伸閱讀：內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力

【12：45】內房股受債務危機影響，而削弱了「收息股魅力」。國際評級機構穆迪近日發表報告，將中國房地產行業展望由「負面」調升至「穩定」。報告解釋，中國房地產市場的全國性簽約銷售在去年下降28%之後，將在未來12個月內趨於穩定，而在政府採取措施拓寬融資渠道下，融資條件亦將進一步改善。

穆迪進一步指，如果出現以下情況，將考慮給予中國房地產行業「積極」展望，而情況包括：

全國範圍的合同銷售在未來12個月內增長超過10%，量價持續均衡地增長；

開發商在沒有政策支持的情況下，在在岸和離岸市場保持良好的資金渠道；

監管環境變得更加有利。

不過，穆迪亦指出，若果中國房地產市場在未來6至12個月銷售量下降

更多關於內房行業最新數據，詳見：【下一頁】

【12：00】兩隻傳統香港公用股中電 （00002） 及港燈 （02638） ，本地電力市場利潤貢獻不淺。香港政府計劃在今年內與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討，而環境及生態局在立法會文件中表示，當局對中期檢討持開放態度，並未有為檢討範圍劃定界綫。

【01：00】今、明兩年每股派息按年增幅有望達雙位數，預測股息率分別達4.5及5.1厘的華潤燃氣 （01193） ，本報專欄名家林瑞芬評對該股的分析，詳見：【下一頁】

5月15日：

【20：45】市場除了憂慮美國有衰退風險之外，也擔心中國復甦動力減弱。富瑞最新發表研究報告亦指，雖然進入大宗商品需求旺季，但是市場缺乏亮點，由於庫存仍然較高，同時利潤水平低，利用率持平甚至縮減，而在勞動節期間，內地每周建築面積銷售額仍錄得約20%增長，但增長勢頭似乎有所放緩。

富瑞續指出，基建發展仍然是整體需求的關鍵所在，在沒有疫情的干擾下，水泥行業仍未見復甦態勢，每噸水泥價格於5月初按月下跌逾10元人民幣，每日產能亦受天氣因此影響，低於過去5年平均水平，令庫存進一步增加至72%。

同時，富瑞將中國神華 （01088） 的投資評級從「買入」下調至「持有」，並將神華目標價由30.8元調低至27.49元......

【19：15】航運及碼頭股為對經濟較敏感、股息率較波動的高息股。摩根士丹利最新發表報告，將招商局港口 （00144） 目標價由11.9元下調至11.6元，惟投資評級維持「與大市同步」。

摩根士丹利將招商局港口2022至2024年盈利預測，分別下調7.3%、0.2%及2.2%，至......

【17：30】中國正逐步復甦，惟滙豐環球研究最新發表的研究報告指，中國復甦並不均衡，而金融股估值仍不高，應有進一步上升空間，當中略為偏好內銀及券商，略多於內險股，而個股則看好工商銀行 （01398） 、招商銀行 （03968） 及中信証券 （06030） ，均給予以「買入」的投資評級。

滙豐環研續解釋，雖然認為內險新業務價值（NBV）增長勢頭有望在第二季延續，但由於產品結構轉向儲蓄產品並不有利，加上危疾產品復甦緩慢，可能令NBV利潤收窄；監管機構提供降低定價費率的窗口指導，降低儲蓄產品相對於理財產品的競爭力。滙豐環研維持對國企保險公司的中性立場，當中稍偏好於中國平安 （02318） 。

內銀方面，滙豐環研認為有3個層面利好......

更多關於滙豐環球研究對內銀股的分析，詳見：【下一頁】

【16：30】長和 （00001） 出售部分意大利電訊網絡設備獲24億歐元收益，瑞銀發表最新報告認為，上述交易對長和屬正面，因為長和能夠從其電訊資產中釋放價值，而其電訊部門將繼續奉行「輕資產」戰略以提高營運和資本效率。瑞銀給予長和「買入」評級，目標價62.3元。

瑞銀續表示......

【15：30】摩根士丹利最新發表報告，將中銀香港 （02388） 今、明兩年盈利預測分別下調13%及1.4%，而今年盈利預測大幅下調的主因是受收入影響，並將中銀目標價由28.4元下調至27.1元，投資評級維持「與大市同步」。

摩根士丹利同時降低中銀今年淨息差預測，以反映首季香港銀行同業拆息（HIBOR）壓力，惟明年所受到的影響較小，因預期屆時利率將會降低；另由於手續費收入的恢復速度慢過預期......

【10：30】中金最新報告預計，在恒生指數有限公司上周五收市後公布的季檢結果下，被動資金流對紫金 （02899） 及京東健康 （06618） 影響正面，而對滙豐 （00005） 、中信股份 （00267） 及中電 （00002） 則有負面影響。

中電、滙豐及中信股份均為收息股。至於恒指季度檢討結果......

【07：00】內銀股為熱門收息股之一，而早前股價回升不止於受惠「中特估」，摩根大通、高盛等對此板塊的最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：「集體降息」 影響何在

【01：15】名家曾淵滄建議，現時高息仍是最佳策略，分析詳見：【下一頁】

01：00】藍籌公用股中電控股 （00002） 將於今日公布今年首季業績簡報，料首季股息可持平於每股0.63元，而中電業務前景及估值分析，詳見：【業務前景】【估值】。

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延伸閱讀：摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第三版）

5月14日：

【19：00】摩根士丹利日前發表報告，列出港股及A股合計共有15隻股份在該行的最新焦點股名單內。當中有2隻收息股，包括：

更多關於香港電訊業務前景分析，詳見：【下一頁】

5月13日：

延伸閱讀：3數據顯示氣氛弱 樓價上升乏力

【01：00】中航科工 （02357） 預測股息率雖然不足3厘，但市場料其業務及每股派息有增長潛力，而本報專欄名家林瑞芬對該股的最新分析，詳見：【下一頁】

5月12日：

【14：00】目前香港銀行體系結餘處於相對較低的水平，而高盛最新發表報告指，港銀的淨外滙資產頭寸在今年1月23日後流出，盡管貸款需求疲軟，但港元貸存比相對較高，約為90%，假設倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）約為5厘，香港銀行同業拆息（HIBOR）在今年剩餘時間內，可能會保持在4厘以上的相對較高水平。

高盛續表示，HIBOR按季上升，對香港銀行的淨息差（NIM）影響正面。雖然NIM在今年第一季按季下降，當中，中銀 （02388） 及滙豐 （00005） 收窄約15個基點，但是高盛預計，此趨勢將隨着持續更高的NIM而逆轉，又預料中銀及滙豐的NIM將分別按季擴張5個及15個基點。

另外，高盛根據其調查顯示，自年初以來，累計CASA（往來帳戶和儲蓄帳戶）支付的定期存款（TD）利率有所下降......

延伸閱讀：樓市信心下挫 拖累大市回調

【11：00】3隻中資石油股為股價較波動的高息股，券商高盛在看好油價後市的前提下，更新了中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） 的預測數據，相關分析詳見：【下一頁】

【06：00】摩根大通指，香港公用股本身有2個內在利好因素，加上2個外在利好因素，料可繼續跑贏大市，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：準買家必讀 5年私樓落成量前瞻

【01：00】2023年預測股息率近4厘的內需兼醫藥概念股國藥控股 （01099） ，過去股息率曾逾6厘，惟股價以股息率均較波動，而本報專欄名家林瑞芬評對該股的分析，詳見：【下一頁】

5月11日：

【18：00】內險股在過去3年，因新冠疫情，以及內房債務危機，而削弱其「收息股魅力」。不過，國際評級機構惠譽表示，內地重新開放、經濟逐步復甦，以及消費者信心回暖，將推動保險公司今年保持增長勢頭。

此外，今年首季，內地壽險行業和非壽險行業的保費分別按年增8.9%和10.8%，惠譽認為，今年壽險業新業務價值將在去年的低基數上有所增長，且各保險公司將致力於提高其銀保業務利潤率，因為核心代理人數量尚未企穩；而季內大多數主要非壽險公司的承保利潤亦依然良好。

考慮到全球金融市場不穩定，惠譽預期，許多保險公司對承擔投資風險仍將保持審慎。繼去年內生資本增長減弱後......

【16：30】3大中資電訊股為現時業務，以至每股派息均穩中有增的收息股。高盛最新發表的研究報告更指，內地電訊板塊首季增長穩健，期內電訊營運商實現6%至8%的服務收入增長，以及盈利增長約10%；電訊設備供應商收入按年增長10%至20%，利潤大致穩健。

不過，高盛雖預期電訊股前景仍然強勁，但由於國內需求仍然低迷，加上海外需求可能面臨放緩的風險下，電訊設備供應商的前景疲弱。因此，高盛偏好電訊營運股，並挑選具有利潤增長潛力和估值有吸引力的設備供應商股份，當中給予中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 及......

【12：30】內銀股為港人熱門收息股，而美國矽谷銀行對內銀股的影響，分析詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【四大國有內銀】【內險板塊】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【港鐵】【金沙中國】

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