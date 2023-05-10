進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振

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【朝聖大會】巴菲特談價值投資要訣：利率決定股價（第二版)
中國發布的4月份月出口數據好於預期，出口按年增8.5%，高過市場預期的增8%；而進口按年跌7.9%，跌幅較市場預期的跌5%為大。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，該數據反映了環球對中國商品的需求意外穩健。
趙耀庭解釋：
盡管4月份中國四大採購經理人指數（PMI）均下滑，其中製造業PMI更是跌至50擴張綫（expansionary mark）之下，但4月份強勁的出口數據表明，這一經濟支柱仍保持良好發展趨勢。
不過，他補充......
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點