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進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振

財金猛人追蹤 12:15 2023/05/10

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中國發布的4月份月出口數據好於預期，出口按年增8.5%，高過市場預期的增8%；而進口按年跌7.9%，跌幅較市場預期的跌5%為大。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，該數據反映了環球對中國商品的需求意外穩健。

    點擊圖片放大
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趙耀庭解釋：

盡管4月份中國四大採購經理人指數（PMI）均下滑，其中製造業PMI更是跌至50擴張綫（expansionary mark）之下，但4月份強勁的出口數據表明，這一經濟支柱仍保持良好發展趨勢。

不過，他補充......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

至於中國4月PMI分析，另可參閱：【下一頁

延伸閱讀：內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了

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...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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