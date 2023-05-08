AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 國際 21:53 2023/05/08 分享： 分享： 創意工業的從業員，最不能缺乏的，是想像力，自ChatGPT面世，人工智能（AI）淘汰人類，數年內數以千萬計職位消失等預言鋪天蓋地，創造力豐富的美國影視節目編劇，馬上聯想到撰寫劇本的工作被AI取代，不安的情緒，逾萬名編劇大罷工，製作較緊湊的處境劇或談話節目前當其衝，面臨停播。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/03 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 你可能感興趣 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 22:29 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 22:23 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 18:44 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 最新專欄文章 國金札記 - 查理斯正式加冕 英君主制告終之始？ 今日 查理斯正式加冕 英君主制告終之始？ 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 國金札記 - 債務違約縱未至 衰退伏綫已埋下 2023/05/05 債務違約縱未至 衰退伏綫已埋下 國金札記 - 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/04 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/03 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 人工智能 編劇 美國 Uber 罷工