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AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗

國際 21:53 2023/05/08

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創意工業的從業員，最不能缺乏的，是想像力，自ChatGPT面世，人工智能（AI）淘汰人類，數年內數以千萬計職位消失等預言鋪天蓋地，創造力豐富的美國影視節目編劇，馬上聯想到撰寫劇本的工作被AI取代，不安的情緒，逾萬名編劇大罷工，製作較緊湊的處境劇或談話節目前當其衝，面臨停播。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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