獨立屋矜貴罕有 率先受惠通關效應

▲ 深水灣道66號

投資市場上，多項物業交投不算活躍，而豪宅卻一枝獨秀，特別超級豪宅市場表演優異。由於超級豪宅買家多為用家，受息口影響較低，加上始終供應有限，成功吸納資金流入。

資金流入供應罕有的獨立屋

加息後投資物業成本達4至5厘

中外資金、老牌家族鐘愛獨立屋

今年初中港正式通關，預期整體投資市場轉趨熾熱，惟單計逾億元大額物業買賣市場，交投量仍偏低，與去年第四季情況接近。個別範疇上，去年獲基金積極投資的全幢工廈等，更是極少買賣。

整體大額投資物業市場仍較淡靜，始終與息口有關。美國上星期再度加息，而多家本港大型銀行亦調高最優惠利率0.125厘，而HIBOR最新報3.75厘。對投資者來來說，投資物業成本已達4至5厘，而一般物業回報率，普遍約3至4厘，故高息下不少投資者卻步，因此與收租相關的投資物業，交投偏低。

豪宅表現卻一枝獨秀，單計近月已出現數宗主要屋地成交，涉及近百億元，而逾億元的豪宅買賣亦不少。由於超級豪宅的買家，一向非常具實力，資金充裕，入市多屬自用，以及重建作長綫投資，不會考慮收租回報率，故短期息口波動影響較低。

此外，本港傳統豪宅地段的獨立屋非常罕有，近期成交的地段如山頂馬己仙峽道、沙宣道等，實在難以出現新供應，故對買家來說，遇上罕有的心頭好，願以高價承接。因此，預計本港豪宅可以繼續吸引中外資金，以及本地老牌家族留意，只要經濟前景仍穩定，豪宅造價仍然向好。

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