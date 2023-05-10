中特估以外 內銀盈利好轉的估值催化 

中港市場追捧「中特估」（中國特色估值體系）股份，其中內銀紛破頂，包括建行 （00939） 及中行 （03988） 等藍籌內銀。對於內銀的前景，建銀國際認為內銀在盈利好轉的潛在催化劑，雖然今年首季度內銀盈利按年增長2%，但預計盈利增長將在2023年逐步改善。

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料融資成本緩解 減值損失減少

「中特估」股份受捧，內銀板塊是其中重要一員。對於內銀的前景，建銀國際指出，內銀股的潛在催化劑即將到來。預期融資成本的緩解和減值損失的減少將推動內銀股股價上揚。今年首季經營表現雖然從收入的角度來看表現不佳，但信貸質量和流動性狀況進一步改善。今年以來，MSCI中資銀行股的表現較MSCI世界銀行指數高15%，較MSCI 中國指數高9%。

對於內銀股今年全年的盈利，預期具有彈性。建銀國際預期今年的資產負債表按年擴張9%，以及減值按年減少7%，將超過息淨息差的12點子收縮，以實現5%的利潤按年增長。在更寬鬆的減值假設下，建銀國際上調內銀H股目標價最多25%。

根據建銀國際的估期，農行 （01288） 、交通銀行 （03328） 和郵儲行 （01658） 的收入將高於其他內銀。然而，交通銀行、中信銀行 （00998） 、光大銀行 （06818） 和民生銀行 （01988） 可能對融資成本的潛在放鬆更有彈性。民生銀行可能正在實現實質性轉變。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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