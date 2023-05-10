中特估熱潮 洪灝料重估趨勢未完

資金熱捧「中特估」股份，盡管部分股份呈回吐，但現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝接受《Money Times》專訪時表示，「中字頭」國企股重估的趨勢明顯，相信國企股重估的行情未完。

洪灝解釋，今輪國企股，尤其是中資電訊股及石油股升幅顯著的原因，是其股權結構不確定性解決。

「當外資不能持貨時，同時亦掃除了外資沽貨帶來的陰霾。」加上內地當局提出要建立具中國特色的估值體系，促進以央國企為首的上市公司價值重估，從而引導金融資源服務國家戰略，故「中字頭」股份迎來估值重估行情。

「中字頭國企股的行情肯定未完，不過當PB去到1倍左右時，就可能要抖下先」。

去年11月，中國證監會主席易會滿提出，「探索建立具有中國特色的估值體系」。以歐美成熟的股票市場為例，當地的估值體系以股東價值為核心，着重企業的盈利能力和成長性。

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有分析指，中國希望建立具中國特色的估值體系原意是對海外市場的估值體系本土化，引導資本市場在資源配置的過程中兼顧股東、員工和社會價值， 將盈利和現金流以外的國家戰略、政策導向、社會責任等外部因素納入綜合考量，提高國企的股東回報率。

另一個推動國企改革的原因是，國企估值長期低於整體市場水平，不利資本運作、優化產業布局和緩解財政壓力，所以政府部門在推進國企改革的同時，亦希望提升他們的估值水平，故國企、央企具有較大的估值重估空間。

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