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銀行餘震衍道德風險 投資者危機後部署

財金猛人追蹤 10:54 2023/05/10

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第一信託銀行終抵不住銀行危機餘震，外流存款超過1,000億美元，更在公布今年首季業績後，銀行總資產包括貸款、證券及存款組合（總共價值約2,950億美元）需交予監管機構，再轉售予摩根大通。

    點擊圖片放大

回顧危機至今，無論是矽谷銀行、標誌銀行或第一信託銀行，縱使獲存款計劃保障及獲多間銀行聯合支援，同樣是面對倒閉命運，可見援助能短期提振市場情緒，卻非投資者理想的解決方案，而現時更引發潛在道德風險，投資者應如何看待事件？

拯救行動未能撲火   資金以外的後續問題

美國政府雖然已透過存款擔保，加上美聯儲配合｢稍微｣改變加息幅度，兼多間銀行的聯合相助，算是成功遏止銀行危機大幅擴散，但當中卻衍生的道德風險的問題。

所謂道德風險，即指合約內其中一方（如銀行）被要求就事件｢承擔更多風險｣或｢獲准忽視防範風險的必要性｣。以矽銀事件為例，受高盈利前景吸引而全力投入高風險的創科行業，雖然銀行倒閉，但銀行監管機構並無讓其存款｢完全消失｣，以介入援助的方式提供存款資金擔保，不少銀行會將此視為其救生圈，有機會鼓吹業界的不負責任行為。

無可否仍，監管機構的快速行動挽回了大眾對銀行體系的部分信心，但不代表危機完全翻篇。摩根大通行政總裁Jamie Dimon曾發言表示危機已基本結束，但仍有人認為銀行業或會出現更多不穩定因素，第一信託銀行相繼倒閉或會引起更多恐慌，而其影響根本無法預測，回顧較早前，大眾對銀行業穩定性的擔憂甚至一度使美國地區性銀行股股價下跌。

美聯儲再度加息   洞識當中投資契機

於5月3日，美聯儲公布再次加息0.25厘，結果符合市場預期，更重要的是，美聯儲的最新聲明中並無表示會進一步加息，預示有機會暫停加息周期。但由於通脹率依然高企，勞動力市場仍在降温，換言之即是可能會再加息，而美聯儲主席鮑威爾於會議後亦表示：如有必要，委員會將有進一步行動來應付額外情況。同時，再強調今年內的減息機會不高，跟市場認為今年下半年開始減息的期望形成落差。

雖然今年內減息的機會較低，但從投資角度而言，美聯儲自2022年為抗通脹開始積極加息，此舉推高了短期美國國債（尤其是剩餘年期為1-3個月的美債）收益率達10年高位，創造了投資短期美國國債的契機；市場更有投資產品專門就短期美國國債而建構，提供高達5.3%的年化收益率，有別於銀行的定存計劃，這些投資產品無鎖定期、無最低存款要求、無入息要求，更無收益上限，助投資者賺盡全額利率。

由於美國國債由美國政府發行，違約的機率微乎其微，而美國政府履行債務義務的歷史悠久，可透過提高稅收或發行更多鈔票來償還債務，使國債幾乎無信貸風險，建議投資者可將這項資產納入個人組合中，或透過市場上的現金收益組合投資短期美國債券，作為現金管理的投資工具之一，為手上的閒置現金增值。

編輯：陳文政

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撰文 : 梁穎瑩 智能投資平台StashAway集團投資總監

欄名 : 財來智有方

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