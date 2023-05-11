5隻獲摩通加持的本地銀行股

摩根大通證券最新評級出爐，下文將歸納5月份該行公布的最新數據，5隻本地銀行股的股票評級皆是「增持（Overweight）」。

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁】

摩根大通表示，個別香港銀行2023年第1季度的業績顯示撥備前利潤（Pre-Provision Operating Profit，簡稱PPOP，指銀行在扣除風險準備金前的純利，也可視為銀行的純利與風險準備金之和）增長勢頭有所放緩，但仍保持可觀的增長勢頭。信貸成本下降的大趨勢有助於支撑營業利潤的雙位數增長。

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該行又指，儘管淨息差擴張放緩，但宏觀環境處於周期性的高景氣，加上資產質量消退，兩大因素有助香港本地銀行在2023財年實現雙位數的盈利增長；恒生有望引領同業盈利復甦。

摩根大通指出，貸款增長和手續費收入增長勢頭有所改善，但依然低迷。滙豐和渣打的第1季貸款按年增長温和改善，但仍呈現按季收縮。中銀香港繼續獲得更多的市場份額。

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報告來源：摩根大通

編輯：陳文政

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