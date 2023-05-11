  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

5隻獲摩通加持的本地銀行股

研究報告 11:46 2023/05/11

分享：

分享：

摩根大通證券最新評級出爐，下文將歸納5月份該行公布的最新數據，5隻本地銀行股的股票評級皆是「增持（Overweight）」。

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁

摩根大通表示，個別香港銀行2023年第1季度的業績顯示撥備前利潤（Pre-Provision Operating Profit，簡稱PPOP，指銀行在扣除風險準備金前的純利，也可視為銀行的純利與風險準備金之和）增長勢頭有所放緩，但仍保持可觀的增長勢頭。信貸成本下降的大趨勢有助於支撑營業利潤的雙位數增長。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

該行又指，儘管淨息差擴張放緩，但宏觀環境處於周期性的高景氣，加上資產質量消退，兩大因素有助香港本地銀行在2023財年實現雙位數的盈利增長；恒生有望引領同業盈利復甦。

摩根大通指出，貸款增長和手續費收入增長勢頭有所改善，但依然低迷。滙豐和渣打的第1季貸款按年增長温和改善，但仍呈現按季收縮。中銀香港繼續獲得更多的市場份額。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根大通

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

銀行「水浸」 也會引發經濟危機？
2023/04/18
銀行「水浸」 也會引發經濟危機？
認識香港銀行體系結餘 為何與走資有關？
2023/05/11
認識香港銀行體系結餘 為何與走資有關？
內銀H股大墮後 能追不能追？ （第四版）
2023/05/08
內銀H股大墮後 能追不能追？ （第四版）
投資銀行業務 邊際利潤豐厚
2023/04/20
投資銀行業務 邊際利潤豐厚
一文看清內房現狀：首四月銷售拿地總結
2023/05/09
一文看清內房現狀：首四月銷售拿地總結

你可能感興趣

銀行「水浸」 也會引發經濟危機？
14:48 2023/04/18
銀行「水浸」 也會引發經濟危機？
認識香港銀行體系結餘 為何與走資有關？
17:11 2023/05/11
認識香港銀行體系結餘 為何與走資有關？
內銀H股大墮後 能追不能追？ （第四版）
17:03 2023/05/08
內銀H股大墮後 能追不能追？ （第四版）

最新專欄文章

摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市
今日
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
2023/05/11
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
2023/05/11
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
2023/05/11
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
喜迎「中特估」 大摩薦基建股
2023/05/10
喜迎「中特估」 大摩薦基建股
個股分析 基金 宏觀分析 市場動向 大行報告 債券 中國市場 財政政策 貨幣政策 投資推介

上一篇文章

中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）

下一篇文章

波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

券商解構 歐美銀行危機對內銀啟示
券商解構 歐美銀行危機對內銀啟示
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
高盛：綜觀電訊內外需求 偏好營運股多過設備股（持續更新）
高盛：綜觀電訊內外需求 偏好營運股多過設備股（持續更新）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）