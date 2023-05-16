【騰訊反彈】北水流入11億 騰訊有救了嗎？（持續更新）

16/5/2023更新

騰訊5月15日大升3.9%，收報341元，績前大力反撲。當日北水淨流入騰訊高達11.92億港元。

12/5/2023更新

騰訊 （00700） 雖然仍在330元穿梭，但從市場資金面看，卻有一利好──北水近日出手增持，上周三至周五淨流入資金逾13億元。騰訊5月12日似乎展開反攻，可惜午後又撤軍，全日收報328.2元。本周為績前最後三日，宜持續跟進。

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後續更新

11/5/2023更新

騰訊5月11日進一步下挫，收報326.4元，正式失守前兩大支持位330元，走勢未容樂觀，暫時只能看下周公布的季績打救了。

（5月11日新增花旗看法）（5月10日新增高盛看法）

騰訊將於5月17日（下周三）公布2023年第一季業績。作為中國脫離防疫、經濟活動復常後的首份業績，市場看好騰訊業務的全綫復甦，特別是廣告需求回歸及綫下交易回暖，對廣告、金融業務的支持。本文會在接下來的一星期持續更新券商看法。

彭博綜合預測，騰訊第一季經調整純利可按年增26%，重返高增長股行列。三大主綫業務的收入增長也全綫向上：

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摩根士丹利亦提供一系列圖表，將騰訊的盈利、收入趨勢可視化，可見2022年已是騰訊增速見底之時，2023年全綫可恢復至良好的增長速度：

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個別券商意見方面：

摩根士丹利──目標價450元

預計2023年第一季的收入將按年增長9%，經調整經營溢利將按年增15%，受惠所有關鍵業務增長再次加速，並得益於視頻號強勁的廣告動能：

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（持續更新）

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