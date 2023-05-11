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波動市 3條賽道低吸有道（第三版）

研究報告 06:17 2023/05/11

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平安證券研究報告指出，5月港股布局應當把握市場波動下的逢低優配機遇，並推薦三大賽道機會︰互聯網、高端製造和上游周期。另外，認為黃金的避險性價比或高於美債。

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■港股性價比逐漸顯現

海外市場波動率的提升，必然導致港股波動加大。

但在前期的調整之後，港股的高性價比逐漸顯現。

5月港股布局應當把握市場波動下的逢低優配機遇，並在標的選擇上兼顧勝率和賠率。

 

具體來說，推薦三大賽道機會︰互聯網、高端製造、上游周期。

其中，互聯網在前期調整後，估值性價比提升，加上AI大模型和後續應用產品的逐漸推出，互聯網平台企業將獲得更多資金關注。

高端製造領域具有不錯的性價比，且受益於自主可控大邏輯。上游周期板塊則會在充裕自由現金流和國企估值提升的雙重利好下有所表現。

稍後文章更新時，會談談黃金的避險性價比或高於美債。

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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