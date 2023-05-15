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亞幣暫受制季節因素及避險意欲（新增目標價表）

財金猛人追蹤 07:05 2023/05/15

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美國銀行業持續動盪，可能觸發投資者避險意欲升温。我們亦繼續對亞洲貨幣於今季度的表現持審慎態度。

季節性因素亦導致亞元指數在5月份表現疲弱：韓圜（-1.8%，過去10年平均數）、馬幣（-1.7%）、印尼盾（-1.2%）、新加坡元（-1.2%）、泰銖（-1.0%）及台幣（-0.7%），在5月份走勢最為疲弱。整體上，本行維持美元兌亞洲貨幣在今季走高的觀點。直至中國經濟有望呈現較明確的持久復甦迹象，將使美元兌亞洲貨幣在今年下半年回軟。

    點擊圖片放大
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中國的宏觀經濟數據，繼續為現階段帶來好壞參半的展望。雖然中國3月份出口上升，以及今年第一季國內生產總值較預期強勁，但是外部需求阻力導致4月份製造業採購經理指數（PMI）出乎意料地收縮（點擊圖片放大），復甦動力受到質疑。

料美元兌人民幣本季末處6.95

由於經濟陰霾在短期內揮之不去，本行維持對人民幣的審慎展望，預期美元兌人民幣在本季末處於6.95（點擊圖片放大）。在下半年，預期中國經濟呈現較明確及廣泛的持續復甦迹象，帶動人民幣轉強。中國今年國內生產總值增長最近由5.2%上調至5.6%，亦令我們更加確信人民幣會在今年第四季回升至6.8兌1美元的水平。中國國內旅遊及消費活動在為期五天的勞動節假期激增，呈現復甦動力加快的樂觀迹象。

泰國將於5月14日舉行大選，泰銖近期走勢異常穩定。若出現任何出人意表的選舉結果，外滙市場可能急劇波動。本行預測由現時保守派領導的政府繼續執政的機會率為75%，由民意調查領先的為泰黨組成新政府的機會率為20%，陷入政治僵局的機會率為5%。

泰銖有望隨中國遊客數目升而轉強

因此，我們維持泰銖在今季的審慎預測。由第三季開始，隨着中國遊客數目顯著上升，泰銖可望轉強。本行更新今年第二季至明年第一季美元兌泰銖的預測分別為34.5、33.5、32.5及32（點擊圖片放大），繼續反映泰銖將成為今年表現領先的亞洲貨幣之一。

    點擊圖片放大
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馬幣在過去1個月的走勢，仍然與人民幣同步，由4月3日的4.42馬幣兌1美元，下跌至5月3日的4.45馬幣兌1美元。由於預期人民幣在第二季末下跌至6.95兌1美元，我們重申馬幣將在季內下滑至4.48馬幣兌1美元的觀點。

馬幣與其他亞洲貨幣一樣，在第二季經歷疲弱的走勢後，隨着中國經濟復甦基調在下半年轉趨穩固......

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撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管

欄名 : 大華展望

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