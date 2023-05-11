隨著美國聯儲局上周加息，在港美息差拉闊下，本港多間大型銀行也相應調高最優惠利率0.125厘，實際按息增至3.5厘，以承造25年計，現時買家每借100萬元，每月供款額就增加67元，升幅約1.4%，雖然增幅有限，但在「少數怕長計」下，二手成交量即時急凍，面對需求下降，急於賣樓套現的業主，只好進一步劈價，形成惡性循環，甚至拖慢樓價反彈的步伐。

加息後買家需時消化，令首個周末二手成交量隨即大跌，10大屋苑僅錄2宗成交，按周大減近9成，創44周新低，而據美聯資料，35屋苑過去一周(5月1日至7日)錄40宗成交，較前一周(4月24至30日)的57宗按周減少近30%，創32周低位。

始終銀行加息後，買家更為審慎，往往「計過度過」才願意出手，令業主必須進一步減價，才引來買家青睞，使低價甚至蝕讓成交頻現，直接加重二手樓價下行壓力。

其中，元朗Park YOHO 1A期11A座中層A室，實用面積583平方呎，兩房間隔，新近以719.8萬元易手，呎價12,346元，相比原業主於2019年以738萬元購入，帳面蝕18.2萬元。此外，鴨脷洲深灣軒1座高層B室成交，實用面積483平方呎2房，以860萬元易手，呎價17,805元，較銀行估價低約8%。

息口走勢直接牽動樓市形勢，雖然上周美國議息聲明中，亦已刪除關於暗示將進一步加息的措詞，外界解讀為「放鴿」的訊號，甚至認為加息周期結束，但是否代表息口短期有望見頂，後市可重拾動力，相信仍要觀察美聯儲於6月中舉行的議息會議結果，在按息仍有上升風險下，預計短期內二手低價、低量的交投情況將持續。

記者：李偉航

▲ 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐