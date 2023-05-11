  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐

地產 12:00 2023/05/11

分享：

分享：

隨著美國聯儲局上周加息，在港美息差拉闊下，本港多間大型銀行也相應調高最優惠利率0.125厘，實際按息增至3.5厘，以承造25年計，現時買家每借100萬元，每月供款額就增加67元，升幅約1.4%，雖然增幅有限，但在「少數怕長計」下，二手成交量即時急凍，面對需求下降，急於賣樓套現的業主，只好進一步劈價，形成惡性循環，甚至拖慢樓價反彈的步伐。

加息後買家需時消化，令首個周末二手成交量隨即大跌，10大屋苑僅錄2宗成交，按周大減近9成，創44周新低，而據美聯資料，35屋苑過去一周(5月1日至7日)錄40宗成交，較前一周(4月24至30日)的57宗按周減少近30%，創32周低位。

始終銀行加息後，買家更為審慎，往往「計過度過」才願意出手，令業主必須進一步減價，才引來買家青睞，使低價甚至蝕讓成交頻現，直接加重二手樓價下行壓力。

其中，元朗Park YOHO 1A期11A座中層A室，實用面積583平方呎，兩房間隔，新近以719.8萬元易手，呎價12,346元，相比原業主於2019年以738萬元購入，帳面蝕18.2萬元。此外，鴨脷洲深灣軒1座高層B室成交，實用面積483平方呎2房，以860萬元易手，呎價17,805元，較銀行估價低約8%。

息口走勢直接牽動樓市形勢，雖然上周美國議息聲明中，亦已刪除關於暗示將進一步加息的措詞，外界解讀為「放鴿」的訊號，甚至認為加息周期結束，但是否代表息口短期有望見頂，後市可重拾動力，相信仍要觀察美聯儲於6月中舉行的議息會議結果，在按息仍有上升風險下，預計短期內二手低價、低量的交投情況將持續。

記者：李偉航

銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐

欄名 : 樓市分析

相關文章

持續低價賣地或衝擊樓市
2023/05/06
持續低價賣地或衝擊樓市
新盤特定優惠減 為加價試水溫？
2023/05/06
新盤特定優惠減 為加價試水溫？
通關後豪宅真的跑贏大市?
2023/05/08
通關後豪宅真的跑贏大市?

你可能感興趣

持續低價賣地或衝擊樓市
15:39 2023/05/06
持續低價賣地或衝擊樓市
新盤特定優惠減 為加價試水溫？
15:39 2023/05/06
新盤特定優惠減 為加價試水溫？
通關後豪宅真的跑贏大市?
12:00 2023/05/08
通關後豪宅真的跑贏大市?

最新專欄文章

樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時
2023/05/10
樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時
加息蠶食租金回報 投資者仍忍手
2023/05/09
加息蠶食租金回報 投資者仍忍手
通關後豪宅真的跑贏大市?
2023/05/08
通關後豪宅真的跑贏大市?
持續低價賣地或衝擊樓市
2023/05/06
持續低價賣地或衝擊樓市
樓市波幅收窄 是爆邊前奏?
2023/04/28
樓市波幅收窄 是爆邊前奏?
二手市場 樓價 估價 深灣軒 供樓負擔 鴨脷洲

上一篇文章

美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息

下一篇文章

【通脹偵察站】紐約聯儲行：未發現今年內減息理由 信聯儲局可將通脹降回2%（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國政府大花筒 強硬迫削債有理
美國政府大花筒 強硬迫削債有理
美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期
美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期
專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望
港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望
英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護
英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護
沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟
沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息