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張憶東：債務上限若解決 長債息或彈（第二版）

財金猛人追蹤 15:51 2023/05/12

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本文第一版提及，張憶東從金額、資產配置角度分析，債務上限問題解決後如何影響往後美國國債走勢。今篇集中解構美國幾種處理債務上限方式。

有關張憶東觀點，請點撃下圖了解更多：

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第一版

近數個月前，美國兩黨不斷圍繞提高債務上限展開博弈，在最近一次談判中，沒有見到任何進展。有冠軍分析師美譽的張憶東認為，若兩黨遲遲未就債務上限解決達成共識，而造成美國技術性違約，不排除出現類似2011年美國長期資信評級被下調，全球資本市場將受到明顯衝擊。

美國共和黨旨在提高債務上限和削減政府資金的法案，於4月26日在眾議院獲得通過，但參議院多數黨領袖，以及白宮方面表示不支持該法案。興業證券全球首席策略分析師張憶東預計，債務上限最終還是可以得到解決，但兩黨出於政治目的可能拖到最後一刻，對資本市場的風險偏好，形成一定程度的壓制。

事實上，美財政部長耶倫（Janet Yellen）於5月1日表示，美國聯邦政府可能最快在6月1日就會耗盡資金，面臨災難性違約風險，此警告一出當日美國3個月國債收益率快速提升17基點至5.27厘。

此外，張憶東認為，在今年下半年債務上限問題解決後，美國財政部將重新發債提高一般帳戶餘額（The Treasury General Account，TGA）賬戶餘額，可能會衝擊市場流動性，但是隔夜逆回購有望成為緩衝墊，最終有驚無險。

    點擊圖片放大

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁

回顧歷史，當債務上限問題解決之後都會影響往後美國國債走勢，張憶東分別從金額、資產配置角度分析。

金額角度

  • （1）長債利率可能短期反彈

張憶東表示，當債務上限風險解決後，美國長債的供給將會增多：

若美聯儲保持鷹派，美10年期債收益率在3.3厘的水平難以進一步下行，反而可能短期反彈，直到經濟更弱或聯儲轉鴿。

    點擊圖片放大

 

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：張憶東策略世界

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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