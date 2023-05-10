美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期

美國4月份消費者物價指數（CPI）報告將於週三（5月10日）發布，而這亦是聯儲局主席鮑威爾在5月宣布加息0.25厘後的最新一份通脹報告，早前鮑威爾曾在議息會議後暗示有機會暫停加息，而這份通脹報告的最終結果亦成為矚目焦點。

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目前市場預期爲，4月美國CPI按年料升5.0%，爲近兩年來最慢升幅；核心CPI則料按年增長5.4%，增幅低於上月的5.6%。

按月預測方面，市場預期美國4月CPI按月料增長0.4%（3月爲增長0.1%）；核心CPI則料按月增長0.3%（3月為增長0.4%）。

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