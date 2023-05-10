  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期

財金 19:41 2023/05/10

分享：

分享：

美國4月份消費者物價指數（CPI）報告將於週三（5月10日）發布，而這亦是聯儲局主席鮑威爾在5月宣布加息0.25厘後的最新一份通脹報告，早前鮑威爾曾在議息會議後暗示有機會暫停加息，而這份通脹報告的最終結果亦成為矚目焦點。

    點擊圖片放大
    +2

目前市場預期爲，4月美國CPI按年料升5.0%，爲近兩年來最慢升幅；核心CPI則料按年增長5.4%，增幅低於上月的5.6%。

按月預測方面，市場預期美國4月CPI按月料增長0.4%（3月爲增長0.1%）；核心CPI則料按月增長0.3%（3月為增長0.4%）。

......

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 美國經濟

最新專欄文章

4月非農超預期 加息還會繼續嗎？
2023/05/08
4月非農超預期 加息還會繼續嗎？
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
2023/03/16
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
美債息倒掛破紀錄 洪灝：還有更可怕的情況
2023/03/11
美債息倒掛破紀錄 洪灝：還有更可怕的情況
美經濟軟著陸or硬著陸？（附資產配置策略）
2023/03/03
美經濟軟著陸or硬著陸？（附資產配置策略）
美國樓價未見底 商廈貸款恐爆煲
2009/07/30
美國樓價未見底 商廈貸款恐爆煲
宏觀分析 經濟衰退 大行報告 外滙 中國市場 美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 就業

上一篇文章

英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護

下一篇文章

樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國政府大花筒 強硬迫削債有理
美國政府大花筒 強硬迫削債有理
美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期
美國CPI今晚來襲 中金：將高過市場預期
專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望
港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望
英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護
英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護
沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟
沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息