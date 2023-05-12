如何解決房屋供應瓶頸?

▲ 交椅洲人工島填海

香港房屋供應面對發展瓶頸，政府透過多管齊下尋找出路，並同時推進北部都會區及交椅洲人工島兩項發展計劃，成為能否扭轉困局的關鍵。

港人人均居住面積中位數只有約172平方呎

北部都會區及交椅洲人工島發展擬一併推進

國家重視解決港人「住大些、住好些」問題

樓價高企、居住空間不足，一向是本港樓市的詬病。根據2021年人口普查結果，港人人均居住面積中位數只有約172平方呎，不但低於不少發達國家或城市如新加坡（約270平方呎）及深圳（約300平方呎），亦與發展局2021年發布《香港2030+》建議的人均居住面積237平方呎，有明顯段距離。

要解決住屋問題，推進新發展區是其中出路之一，政府先後提出北部都會區及交椅洲人工島發展方案，前者發展地域覆蓋天水圍、粉嶺及上水等，已發展成熟的新市鎮，以及古洞北、洪水橋等新發展區，佔地達約300平方公里，是撑起未來本港房屋供應的一大重要來源。

而研究當中的交椅洲人工島發展計劃，初步估計可以提供19萬個至21萬個住宅單位，容納50至55萬人口，亦對本港住宅以及整體發展有着至關重要的影響。

發展局早前已就交椅洲人工島發展計劃進事公眾諮詢，並於今年3月底完成，在接收到的約7800份公眾意見中，佔約6成受眾表示支持項目推進，顯示社會對推進本港進一步發展及解決住房問題，有殷切訴求。

事實上，國務院港澳辦主任夏寶龍早前來港考察，行程也涵蓋了房屋範疇，包括考察北部都會區，亦有參觀展城館了解北都和交椅洲人工島兩項大型規劃，反映國家對於回應及解決港人「住大些、住好些」問題，亦甚為重視。

▲ 交椅洲人工島填海