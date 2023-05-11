兼顧家庭事業 理財規劃宜婚前斟好

單身女性或會以尋找終身伴侶以及步入婚姻殿堂為最終目標。可是，結婚其實是人生另一個重要的開始，尤其組織家庭後，女士們還需面對在家庭和事業中取得「雙贏」的難題。

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就像今年奧斯卡得獎電影《奇異女俠玩救宇宙》的故事一樣，由楊紫瓊飾演的王秀蓮（Evelyn Wang）每天都要兼顧母親和洗衣店老闆娘的角色，除了要照顧家中所有人和事，同時亦要妥善處理洗衣店的財務事項及經營細節，更需要面對與丈夫之間潛在的婚姻危機。

「男主外，女主內」的觀念在香港早已落後，但不少女性仍會將家庭的財務規劃留給伴侶決定。Endowus智安投最新的2023年度《財富洞察報告》反映，45%女性（男性則為28%）更傾向找和身邊親友尋求財務建議，相關習慣有機會令女性無法在個人財務上做好預算，應對生活的各種不時之需。

不論是即將步入婚姻殿堂，或是已經組織家庭的妳，女性如果能主動與伴侶共同承擔起管理家庭財務的責任，或於共諧連理前，能夠就彼此的財務狀況與目標坦誠溝通，並就長遠的財務計劃取得共識，這將對女性自身或家庭而言都有莫大裨益。當妳與伴侶共同為家庭財務進行規劃時，不妨根據以下三步曲逐步，制訂一個周全的財務計劃。

了解彼此理財習慣與消費模式

婚前的坦誠溝通非常重要，不但有助於長遠的家庭規劃，同時亦有助增加彼此對理財、金錢觀、消費習慣、目前的財務狀況，與過往的財務歷史的相互了解。婚後會有各種不同的家庭開支，因此開立聯名戶口，也是比較普遍的做法。如雙方能及早達成共識，雙方每月定期存入均等的家庭開支於聯名戶口中，這將能減少生活上不少不必要的摩擦。

另外，準備婚禮毫無疑問將是夫妻之間首個牽涉到大規模財務規劃的共同人生目標，因此這亦可視為與伴侶一同進行的首個理財事項。

先定下共同的理財目標

不論是購入安樂窩、生兒育女，或提早退休環遊世界等人生目標，是建立投資與理財策略必須的第一步。作為終身伴侶，夫妻亦需要就婚後的美滿人生定下實際的理財目標，先列出所有個人及共同的人生目標，並了解所需的財務條件，再定下適合的儲蓄與投資策略。

如上文提到，建立聯名戶口並每月定時存入均等的款項，將是達成人生目標的關鍵第一步，而在此之後，可以為家庭先建立能應付3至6個月共同開支的應急基金，以備不時之需。在儲蓄與應急基金皆穩健後，就可以開始一同建立長遠與全面的投資計劃與策略，均等地負擔財務責任，並累積所需的財富，以活出美滿婚姻生活。

正如上篇專欄所述，想達至理想的瘦身減磅效果，就要先訂立明確目標，再按目標制定符合自身情況的運動及飲食計劃。

此外，在實踐長期家庭計劃方面，例如為子女供書教學或退休養老，可以考慮適合長綫投資的資產類別，比如股票基金組合。就短期目標而言，比如每月的按揭供款，可考慮利用能提供定期現金流的債券資產或派息基金，從而建構合適的投資組合。

作者：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：鍾采餘

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