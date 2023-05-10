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英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護

國際 20:53 2023/05/10

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英國醫護短缺，已不是甚麼新聞，人手不足導致現職人員工作負擔過分沉重，萌生去意，又反過來加劇人手荒，形成惡性循環。英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）據報擬推出大膽措施，增設學徒訓練計劃，讓沒有學位的人士，也能透過在職培訓，取得醫生或護士資格。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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