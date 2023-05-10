英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國際 20:53 2023/05/10 分享： 分享： 英國醫護短缺，已不是甚麼新聞，人手不足導致現職人員工作負擔過分沉重，萌生去意，又反過來加劇人手荒，形成惡性循環。英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）據報擬推出大膽措施，增設學徒訓練計劃，讓沒有學位的人士，也能透過在職培訓，取得醫生或護士資格。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 2023/05/08 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 你可能感興趣 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 21:01 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 21:53 2023/05/08 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 22:29 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 最新專欄文章 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 今日 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國金札記 - 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/11 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國金札記 - 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/10 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 經濟 英格蘭 護士 醫生 英國