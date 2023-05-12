摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）

本文第一版提及，券商摩根大通指出，美元走弱，加上美國加息周期近尾聲，增加香港公用股的吸引力，令其過去約1個月時間內跑贏大市，再加上香港公用股本身估值吸引，以及今年上半年業績復甦，令香港公用股有望繼跑贏大市（詳見本文第一版）。

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至於個股喜好方面，摩通首選為長和系旗下的長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） ，2股均給予「增持」的投資評級，而原因包括：

對外滙升值敏感度最高，

以及約6厘的股息收益率。

同時，摩通預期，長建及電能的受監管利潤有望提升，更將長建目標價由50元調升至52元，並將電能目標價由50元調升至51.5元。此外，摩通相信，長建可受惠英國及澳洲通脹環境，並預期其股價表現推動力，有48%來自宏觀經濟因素，另有48%來自公司本身的特質。

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【第一版刊於5月12日 06：06】

美國矽谷銀行引發的當地中小型銀行危機餘波未了，加上4月通脹意外回落，令市場愈來愈相信，聯儲局將聯邦基金利率推升到5至5.25厘，便會暫停加息。摩根大通近日發表的研究報告，更基於2個外在及2個內在原因，認為香港公用股有望持續跑贏大市。

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摩通報告指，在過去約1個月內，雖然恒生指數表現接近持平，但是香港公用股平均表現有約7%升幅。摩通指出，此現象由於2個原因所致，包括：

美元貶值 （圖一） ；

； 美國加息預期下降（圖二），而隨着美國加息周期近尾聲，美債息回落，香港公用股股息率較美國10年期國債孳息率差距擴闊至約2.6厘（圖三），高過兩者歷史平均息差1.7厘水平。

除了上述2個外在因素，摩通相信，公用股再加上估值具吸引力，以及......

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編輯：蕭悅潾

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