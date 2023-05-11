資源儲備足 龍源強復甦 財金專欄 2023/05/11 分享： 分享： 港股昨日再跌，恒指退守牛熊分界綫。筆者維持大市上落預期，板塊轉為輪動，昨日見到新能源板塊異動，當中股價過去一年半腰斬的龍源電力（00916），股價處於築底狀況，料其在手新能源儲備充足下，可以支持業績持 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 新車將上市 長汽現拐點 今日 新車將上市 長汽現拐點 中字股實力談 - 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 2023/05/11 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 中字股實力談 - 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 2023/05/10 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 中字股實力談 - 坐收10厘息 神華續持有 2023/05/10 坐收10厘息 神華續持有 中字股實力談 - A股轉向恒指失二萬 上落未變195撈貨（第四版） 2023/05/09 A股轉向恒指失二萬 上落未變195撈貨（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 風電股 市盈率 市帳率 國家能源局 碳中和 經濟 港股