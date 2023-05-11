資源儲備足 龍源強復甦

港股昨日再跌，恒指退守牛熊分界綫。筆者維持大市上落預期，板塊轉為輪動，昨日見到新能源板塊異動，當中股價過去一年半腰斬的龍源電力（00916），股價處於築底狀況，料其在手新能源儲備充足下，可以支持業績持

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