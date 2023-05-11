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短途高鐵「地鐵化」 好事近？

財金專欄 2023/05/11

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試想一下，日後搭高鐵北上，毋須在指定時間趕到車站，可即場購票，有車即上，如同搭地鐵般，是否會吸引你更多選乘高鐵？綜合多個消息，高鐵「地鐵化」，料年內可落實，初期以廣州、深圳為試點。

設專責小組 目標今年

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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