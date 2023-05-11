短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 財金專欄 2023/05/11 分享： 分享： 試想一下，日後搭高鐵北上，毋須在指定時間趕到車站，可即場購票，有車即上，如同搭地鐵般，是否會吸引你更多選乘高鐵？綜合多個消息，高鐵「地鐵化」，料年內可落實，初期以廣州、深圳為試點。 設專責小組 目標今年 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 今日 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 有政戲 - 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 2023/05/10 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 有政戲 - 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 2023/05/09 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 有政戲 - 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 2023/05/08 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 有政戲 - 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 2023/05/05 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 疫情 服務 立法會 交通 深圳 港鐵 運輸 港鐵 民建聯 院舍