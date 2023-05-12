美4月通脹意外回落 惟2綫索指今年難減息

美國4月通脹數據出爐，按年增幅意外低過市場預期，令6月暫停加息預期繼續升温，但有券商認為，這並不代表聯儲局在年內即將轉向減息。

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4月美國CPI按年回落 但按月上升

4月美國CPI按年從上月的5.0%降至4.9%，低過市場預期。不過從幅度上看，雖然略有下降，但並不算明顯回落。核心CPI方面，按年增速也也只較上月小幅下降了0.1個百分點，幾乎沒有顯著變化。事實上，核心CPI按年增速已連續4月徘徊在5.5%左右，而且最近三個月按月年化值仍高達5.1%。內地券商中金認為，按照這樣的速度，通脹要降至2%的長期目標還有很長的距離。

美國通脹放緩是一個積極信號，但問題在於放緩的速度太慢。根據中金觀察，與今年初相比，認為美國通脹會快速下降的投資者在變少，認為美國通脹有黏性正逐步成為市場共識，而這也是中金一直強調的觀點，即疫情後美國通脹中樞將系統性上升......

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