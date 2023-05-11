  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）

研究報告 16:34 2023/05/11

分享：

分享：

中國公布最新的CPI數據，2023年4月份，全國居民消費價格按年（「同比」）升0.1%，但按月（「環比」）卻跌0.1%，這反映，內地消費形勢每月下況。

    點擊圖片放大
    +2

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁

從按月比較的數據看，城市降0.1%，農村降0.2%；食品價格降1.0%，非食品價格升0.1%；消費品價格降0.5%，服務價格升0.3%。

在這種種數字的反映，內地經濟仍處弱恢復形勢，消費不「起」，無論消費股還是消費力，都向下沉至相對低檔的領域，衣履股首當其衝，李寧 （02331） 安踏 （02020） 跌勢不止；反觀，廉價消費股如名創優品 （09896） 股價節節上升，差異在於消費不起與消費得起。

飲食相關股方面，餐飲股龍頭海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 股價亦未有反彈，股價近期相對平穩。與中價位餐飲相對，即食類、替代品食物類的股價卻開始高歌猛進，例如日清食品 （01475） 的股價步向2年以來的高位，康師傅控股 （00322） 近半年亦保持平穩上升態勢。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振
2023/05/10
進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
2023/05/11
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息
2023/05/11
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息
專訪富達繆子美：看好三大投資主題
2023/05/08
專訪富達繆子美：看好三大投資主題
加息後 淡友好友角力
2023/05/11
加息後 淡友好友角力

你可能感興趣

進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振
12:15 2023/05/10
進出口+黃金周數據 預示消費者及私企情緒待振
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
18:11 2023/05/11
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息
20:25 2023/05/11
美4月通脹意外回 惟2綫索指今年難減息

最新專欄文章

摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市
今日
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
2023/05/11
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
5隻獲摩通加持的本地銀行股
2023/05/11
5隻獲摩通加持的本地銀行股
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
2023/05/11
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
喜迎「中特估」 大摩薦基建股
2023/05/10
喜迎「中特估」 大摩薦基建股
港股 市場動向 投資推介 個股分析 宏觀分析 大行報告 商品 經濟 經濟數據表現 名創優品（09896）

上一篇文章

內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了

下一篇文章

5隻獲摩通加持的本地銀行股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

券商解構 歐美銀行危機對內銀啟示
券商解構 歐美銀行危機對內銀啟示
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
內需疲弱4月CPI僅升0.1% 市場憂「類通縮」何時了
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
【騰訊穿底】股價愈跌愈多 騰訊失救了嗎？（持續更新）
高盛：綜觀電訊內外需求 偏好營運股多過設備股（持續更新）
高盛：綜觀電訊內外需求 偏好營運股多過設備股（持續更新）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）