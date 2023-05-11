中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）

中國公布最新的CPI數據，2023年4月份，全國居民消費價格按年（「同比」）升0.1%，但按月（「環比」）卻跌0.1%，這反映，內地消費形勢每月下況。

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從按月比較的數據看，城市降0.1%，農村降0.2%；食品價格降1.0%，非食品價格升0.1%；消費品價格降0.5%，服務價格升0.3%。

在這種種數字的反映，內地經濟仍處弱恢復形勢，消費不「起」，無論消費股還是消費力，都向下沉至相對低檔的領域，衣履股首當其衝，李寧 （02331） 安踏 （02020） 跌勢不止；反觀，廉價消費股如名創優品 （09896） 股價節節上升，差異在於消費不起與消費得起。

飲食相關股方面，餐飲股龍頭海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 股價亦未有反彈，股價近期相對平穩。與中價位餐飲相對，即食類、替代品食物類的股價卻開始高歌猛進，例如日清食品 （01475） 的股價步向2年以來的高位，康師傅控股 （00322） 近半年亦保持平穩上升態勢。

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編輯：陳文政

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