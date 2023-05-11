CCL連跌3周 港樓市幾時見底？

美國加息，令本港出現資本外流，對本港樓市帶來負面影響。現時香港的貨幣基礎已跌至2008年11月以來的最低點，市場始終擔心資本流出香港。

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同時，港元仍然疲軟。為捍衛聯滙制度，過去1年，金管局實施48次干預，買入近2,890億港元等值的美元，銀行體系總結餘從2022年4月底的3,376億港元，降至近期失守500億港元的水平，是2008年以來的低位。

本港銀行體系總結餘續跌

雖然現況在某種程度反映了本港銀行體系的資本外流問題，但國君安認為投資者不必過分擔心，並指出銀行體系總結餘，只反映出銀行體系總流動性的一小部分，且貨幣當局可運用諸多手段，包括必要時增加流動性貼現視窗。

金管局還強調，過去1年，存款總額一直在上升，尤其是美元存款。換句話說，可能存在一部分港元兌換成美元的情況，但存款仍留在香港的銀行體系中，銀行必要時可以將美元資金兌換成其他貨幣。

對於本港樓市的走向，國泰君安指出，樓市正好轉。雖然近期股市走弱，但房地產市場似乎正在回暖。反映本港樓價走向的中原城市領先指數（CCL），於去年底以來持續上漲。某種程度來說，政府提供的稅收優惠可能鼓勵了買樓行為。

對於購房者來說，抵押貸款的高成本似乎可以通過房產的潛在升值而抵消。與股票投資者不同，購房者通常目光相對長遠。與此同時，地緣政治問題仍是海外投資者最關心的問題之一，這可能也在一定程度上對股票市場產生了壓制。

預期本港經濟將在今年復甦

值得指出的是，香港的經濟前景一直在改善。得益於強勁的消費，2023年一季度經濟增長好於預期。另得益於內地重新開放，2023年一季度經濟按年增長2.7%，遠好於此前預期的-4.2%，而3月份零售額按年大增近40%，反映出入境旅遊消費的快速復甦。

由於香港和內地之間的跨境活動已復常......

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報告來源：國泰君安

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