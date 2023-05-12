高盛薦買9厘息中石油 長坐享油價走高（附目標價）

大市續動盪，「三桶油」受惠高股息及隨油價走高的盈利，股價表現良好。高盛更新了中石油、中石化和中海油的盈利預測，看好在油價後市保持在每桶80美元以上的情況下，中石油是一個有持續投資價值的選擇，而當前股價仍僅反映每桶66美元的油價。

根據第一季財報，高盛注意到中石油的天然氣業務持續改善，延續2021至22年27%的氣價增長，在2023年第一季進一步按年加價9.5%。一方面，這是由於國內天然氣價格自由化，中石油的越來越多的天然氣銷售不受價格限制所影響，另一方面，全球天然氣供需緊張導致離岸天然氣價格高於陸上天然氣價格。

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由於中石油上游天然氣成本保持每立方米0.8至0.9元人民幣的較低水平，銷售價格的增加可直接導致利潤顯著提高。高盛認為中石油的EBITDA在未來幾年將得到石油和天然氣上游收益的支持，推動油氣銷售收入佔比不斷提高。

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高盛預計布蘭特油價繼續在每桶80美元以上持續震盪，到2023年底布倫特原油價格為每桶95美元。此情況下，高盛認為中石油是一個有持續投資價值的選擇，預計該公司的折價幅度將縮小，逐漸接近全球同行；同時強勁的現金流將轉化為不斷增加的股息和潛在的股票回購......

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