  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛薦買9厘息中石油 長坐享油價走高（附目標價）

研究報告 20:57 2023/05/12

分享：

分享：

大市續動盪，「三桶油」受惠高股息及隨油價走高的盈利，股價表現良好。高盛更新了中石油、中石化和中海油的盈利預測，看好在油價後市保持在每桶80美元以上的情況下，中石油是一個有持續投資價值的選擇，而當前股價仍僅反映每桶66美元的油價。

根據第一季財報，高盛注意到中石油的天然氣業務持續改善，延續2021至22年27%的氣價增長，在2023年第一季進一步按年加價9.5%。一方面，這是由於國內天然氣價格自由化，中石油的越來越多的天然氣銷售不受價格限制所影響，另一方面，全球天然氣供需緊張導致離岸天然氣價格高於陸上天然氣價格。

    點擊圖片放大
    +2

由於中石油上游天然氣成本保持每立方米0.8至0.9元人民幣的較低水平，銷售價格的增加可直接導致利潤顯著提高。高盛認為中石油的EBITDA在未來幾年將得到石油和天然氣上游收益的支持，推動油氣銷售收入佔比不斷提高。

    點擊圖片放大

高盛預計布蘭特油價繼續在每桶80美元以上持續震盪，到2023年底布倫特原油價格為每桶95美元。此情況下，高盛認為中石油是一個有持續投資價值的選擇，預計該公司的折價幅度將縮小，逐漸接近全球同行；同時強勁的現金流將轉化為不斷增加的股息和潛在的股票回購......

訂戶請登入

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

相關文章

美4月通脹意外回落 惟2綫索指今年難減息
2023/05/12
美4月通脹意外回落 惟2綫索指今年難減息
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
2023/05/12
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
2023/05/12
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）

你可能感興趣

美4月通脹意外回落 惟2綫索指今年難減息
20:57 2023/05/12
美4月通脹意外回落 惟2綫索指今年難減息
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
16:26 2023/05/12
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
14:03 2023/05/12
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）

最新專欄文章

中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
2023/05/12
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
【騰訊穿底】反攻又失敗 騰訊失救了嗎？（持續更新）
2023/05/12
【騰訊穿底】反攻又失敗 騰訊失救了嗎？（持續更新）
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
2023/05/12
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
5隻獲摩通加持的本地銀行股
2023/05/11
5隻獲摩通加持的本地銀行股
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
2023/05/11
波動市 3條賽道低吸有道（第三版）
個股分析 港股 大行報告 EBITDA 石油 天然氣 人民幣

下一篇文章

中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊穿底】反攻又失敗 騰訊失救了嗎？（持續更新）
【騰訊穿底】反攻又失敗 騰訊失救了嗎？（持續更新）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
中國CPI再縮 市場恐消費不「起」 （第二版）
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
CCL連跌3周 港樓市幾時見底？
高盛薦買9厘息中石油 長坐享油價走高（附目標價）
高盛薦買9厘息中石油 長坐享油價走高（附目標價）
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
高盛：HIBOR按季升 對港銀NIM影響正面（持續更新）
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）
摩通：港公用股具2+2助力加持 望續跑贏大市（第二版）