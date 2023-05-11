沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國際 21:09 2023/05/11 分享： 分享： 敘利亞獲准重返阿拉伯國家聯盟（簡稱阿盟），感覺在香港受到的關注不多，卻是今周最重要的國際新聞之一，此事在阿拉伯世界的震撼性，或許不亞與俄羅斯將來與西方恢復關係。關係如此差的雙方也能和好，再次說明只要有利益基礎，在適當的契機下，沒有化解不了的糾紛。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 2023/05/08 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 2023/05/07 查理斯正式加冕 英國君主制告終之始？ 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 你可能感興趣 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 20:53 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 21:01 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 21:53 2023/05/08 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 最新專欄文章 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 今日 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國金札記 - 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/11 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國金札記 - 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/10 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 地緣政治 俄羅斯 沙特阿拉伯 烏克蘭 敘利亞 戰爭 巴沙爾