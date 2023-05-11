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沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟

國際 21:09 2023/05/11

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敘利亞獲准重返阿拉伯國家聯盟（簡稱阿盟），感覺在香港受到的關注不多，卻是今周最重要的國際新聞之一，此事在阿拉伯世界的震撼性，或許不亞與俄羅斯將來與西方恢復關係。關係如此差的雙方也能和好，再次說明只要有利益基礎，在適當的契機下，沒有化解不了的糾紛。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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