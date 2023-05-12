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施羅德：醫保類房產具吸引力

財金專欄 2023/05/12

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亞太區投資者對另類資產的興趣日益濃厚，當中包括生命科學房地產及護老院等的醫療保健房地產，生命科學行業的長遠增長前景強勁，亦反映出人口結構趨勢。到底醫療保健房地產行業可否為核心及增值型投資者提供顯著的機

...

撰文 : 夏思堅 施羅德房地產投資亞太區策略及投資者顧問主管

欄名 : 名家觀點

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