施羅德：醫保類房產具吸引力 財金專欄 2023/05/12 分享： 分享： 亞太區投資者對另類資產的興趣日益濃厚，當中包括生命科學房地產及護老院等的醫療保健房地產，生命科學行業的長遠增長前景強勁，亦反映出人口結構趨勢。到底醫療保健房地產行業可否為核心及增值型投資者提供顯著的機 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 夏思堅 施羅德房地產投資亞太區策略及投資者顧問主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 2023/05/11 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 中金：逆全球化 三大機會 2023/05/10 中金：逆全球化 三大機會 陶冬：金融風險明顯 美國利率見頂 2023/05/09 陶冬：金融風險明顯 美國利率見頂 DWS：投資組合 REITs少不得 2023/05/05 DWS：投資組合 REITs少不得 首源投資：報復式旅遊推高機場公路股 2023/05/04 首源投資：報復式旅遊推高機場公路股 中國 香港 日本 物業 商廈 診所 施羅德 房地產基金 宏觀分析 大行報告