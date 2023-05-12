瑜一•天海開價 3大考慮 地產 14:00 2023/05/12 分享： 分享： 瑜一•天海首張價單整體售價，屬於3期中首批最高，項目看似以高開姿態推售，惟發展商定價取態實質主要反映三大因素，分別是1. 項目最受追捧的3房，今期涉及比例及伙數均最高，達38%；2.該期樓花期較短，只有約19個月；3.今期位於單邊，整體單位海景較開揚，故具叫座力。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 2023/05/06 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 你可能感興趣 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 16:36 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 最新專欄文章 專家樓論 - 如何解決房屋供應瓶頸? 2023/05/12 如何解決房屋供應瓶頸? 專家樓論 - 準買家必讀 5年私樓落成量前瞻 2023/05/12 準買家必讀 5年私樓落成量前瞻 專家樓論 - 加息後 淡友好友角力 2023/05/11 加息後 淡友好友角力 專家樓論 - 樓市辣招原來已經13年 2023/05/10 樓市辣招原來已經13年 專家樓論 - 寄予厚望的新購買力 2023/05/09 寄予厚望的新購買力 發展商 一手市場 銷售安排 瑜一