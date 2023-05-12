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瑜一•天海開價 3大考慮

地產 14:00 2023/05/12

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瑜一•天海首張價單整體售價，屬於3期中首批最高，項目看似以高開姿態推售，惟發展商定價取態實質主要反映三大因素，分別是1. 項目最受追捧的3房，今期涉及比例及伙數均最高，達38%；2.該期樓花期較短，只有約19個月；3.今期位於單邊，整體單位海景較開揚，故具叫座力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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