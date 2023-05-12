新車將上市 長汽現拐點 財金專欄 2023/05/12 分享： 分享： 港股昨日繼續在牛熊分界綫爭持，北水主導大市走向，尤見汽車股逆市上升，長城汽車（02333）首季業績告急，但最壞時間或已過去。在新能源車業務重整下，下周市場焦點會是新型號汽車登場，兩款「梟龍」可能是公司 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 2023/05/11 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 中字股實力談 - 資源儲備足 龍源強復甦 2023/05/11 資源儲備足 龍源強復甦 中字股實力談 - 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 2023/05/10 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 中字股實力談 - 坐收10厘息 神華續持有 2023/05/10 坐收10厘息 神華續持有 中字股實力談 - A股轉向恒指失二萬 上落未變195撈貨（第四版） 2023/05/09 A股轉向恒指失二萬 上落未變195撈貨（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 港股 銷售 人民幣 服務