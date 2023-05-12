新車將上市 長汽現拐點

港股昨日繼續在牛熊分界綫爭持，北水主導大市走向，尤見汽車股逆市上升，長城汽車（02333）首季業績告急，但最壞時間或已過去。在新能源車業務重整下，下周市場焦點會是新型號汽車登場，兩款「梟龍」可能是公司

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