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新車將上市 長汽現拐點

財金專欄 2023/05/12

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港股昨日繼續在牛熊分界綫爭持，北水主導大市走向，尤見汽車股逆市上升，長城汽車（02333）首季業績告急，但最壞時間或已過去。在新能源車業務重整下，下周市場焦點會是新型號汽車登場，兩款「梟龍」可能是公司

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 港股 銷售 人民幣 服務

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