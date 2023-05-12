樓市信心下挫 拖累大市回調

近期二手樓交投低迷，其中導火線之一是新盤低開搶客，購買力被大幅攤薄，而另一原因是二手業主叫價企硬，打擊買家入市意欲。然而，隨著二手睇樓氣氛不斷轉弱，業主持貨信心或受到拖累，大市隨時再步入回調格局。

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