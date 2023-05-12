樓市信心下挫 拖累大市回調 地產 12:00 2023/05/12 分享： 分享： 近期二手樓交投低迷，其中導火線之一是新盤低開搶客，購買力被大幅攤薄，而另一原因是二手業主叫價企硬，打擊買家入市意欲。然而，隨著二手睇樓氣氛不斷轉弱，業主持貨信心或受到拖累，大市隨時再步入回調格局。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 2023/05/06 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 你可能感興趣 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 12:00 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 15:39 2023/05/06 新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 最新專欄文章 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 2023/05/11 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 2023/05/10 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 加息蠶食租金回報 投資者仍忍手 2023/05/09 加息蠶食租金回報 投資者仍忍手 通關後豪宅真的跑贏大市? 2023/05/08 通關後豪宅真的跑贏大市? 持續低價賣地或衝擊樓市 2023/05/06 持續低價賣地或衝擊樓市 樓價 一手市場 二手市場 沙田 美聯物業 沙田第一城