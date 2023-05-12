世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局

當今國際形勢變幻莫測，外交部駐港公署特派員劉光源昨日就親臨立法會，閉門向議員分析世界大局。據知，劉光源形容世界經濟，正面臨「高通脹、高利率、高債務、低增長」的脆弱模式，屬「脆弱地復甦」。

應梁君彥邀請

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