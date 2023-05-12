世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 財金專欄 2023/05/12 分享： 分享： 當今國際形勢變幻莫測，外交部駐港公署特派員劉光源昨日就親臨立法會，閉門向議員分析世界大局。據知，劉光源形容世界經濟，正面臨「高通脹、高利率、高債務、低增長」的脆弱模式，屬「脆弱地復甦」。 應梁君彥邀請 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 2023/05/11 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 有政戲 - 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 2023/05/10 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 有政戲 - 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 2023/05/09 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 有政戲 - 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 2023/05/08 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 有政戲 - 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 2023/05/05 粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 中國 香港 立法會 外交 國際關係 梁君彥