股市為何轉吹無定向風？

環球股市繼續小幅波動等運到，市場對數據的解讀亦跟隨市勢有不同看法，例如，美國四月消費物價指數CPI按年略為放緩至升4.9%，當見股上升時便解讀為通脹降溫勝預見，但當股指回吐時，美國的財經大台便轉為引述

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