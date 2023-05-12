股市為何轉吹無定向風？ 財金專欄 02:30 2023/05/12 分享： 分享： 環球股市繼續小幅波動等運到，市場對數據的解讀亦跟隨市勢有不同看法，例如，美國四月消費物價指數CPI按年略為放緩至升4.9%，當見股上升時便解讀為通脹降溫勝預見，但當股指回吐時，美國的財經大台便轉為引述 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息之外還要預視新一年業績！ 2023/05/10 高息之外還要預視新一年業績！ 投資坐標 - 更多人明白高息股的好處！ 2023/05/09 更多人明白高息股的好處！ 投資坐標 - 最怕銀行風潮停不了！ 2023/05/05 最怕銀行風潮停不了！ 投資坐標 - 「五窮六絕」怕什麽？ 2023/05/03 「五窮六絕」怕什麽？ 投資坐標 - 地緣政治危機誰說了算？ 2023/04/28 地緣政治危機誰說了算？ 鴻興印刷（00450） 美股 派息 股票 A股 市場動向 港股 金嗓子（06896） 珠江船務（00560） 東方表行（00398）