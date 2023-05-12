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英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史

國際 16:05 2023/05/12

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英王查理斯三世（King Charles III）上周舉行加冕典禮前夕，多個前英國殖民地國家的原住民領袖發聯署信，敦促查理斯為王室的種族主義遺留問題道歉，令社會再次關注英國殖民史。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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