英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 國際 16:05 2023/05/12 分享： 分享： 英王查理斯三世（King Charles III）上周舉行加冕典禮前夕，多個前英國殖民地國家的原住民領袖發聯署信，敦促查理斯為王室的種族主義遺留問題道歉，令社會再次關注英國殖民史。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【俄烏戰爭】美稱南非秘密向俄供武 俄貨船曾停靠海軍基地 2023/05/12 【俄烏戰爭】美稱南非秘密向俄供武 俄貨船曾停靠海軍基地 「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 2023/05/11 「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 2023/05/09 北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地 2023/05/09 德桑蒂斯簽多條法案 禁中國公民佛州買地 【俄烏戰爭】俄勝利日巡遊規模縮減 批烏提前慶二戰勝利 2023/05/09 【俄烏戰爭】俄勝利日巡遊規模縮減 批烏提前慶二戰勝利 你可能感興趣 【俄烏戰爭】美稱南非秘密向俄供武 俄貨船曾停靠海軍基地 12:48 2023/05/12 【俄烏戰爭】美稱南非秘密向俄供武 俄貨船曾停靠海軍基地 「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 16:31 2023/05/11 「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲 北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 18:08 2023/05/09 北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 最新專欄文章 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 今日 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 多聽意見求證 拆穿假新聞 2023/05/06 多聽意見求證 拆穿假新聞 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 2023/04/29 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 2023/04/28 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 地緣政治 歧視 種族主義 英國