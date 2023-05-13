盈利已見底 瑞聲復增長

港股昨日下跌，恒生指數雖收低於牛熊分界綫，但過去三個月的上落走勢仍未改變，下周反彈並不出奇。當中可以留意盈利連續五年倒退的瑞聲科技（02018），因為今年有望終止連跌走勢，而車載業務是未來收入和盈利增

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