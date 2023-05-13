盈利已見底 瑞聲復增長 財金專欄 2023/05/13 分享： 分享： 港股昨日下跌，恒生指數雖收低於牛熊分界綫，但過去三個月的上落走勢仍未改變，下周反彈並不出奇。當中可以留意盈利連續五年倒退的瑞聲科技（02018），因為今年有望終止連跌走勢，而車載業務是未來收入和盈利增 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 2023/05/12 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 中字股實力談 - 新車將上市 長汽現拐點 2023/05/12 新車將上市 長汽現拐點 中字股實力談 - 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 2023/05/11 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 中字股實力談 - 資源儲備足 龍源強復甦 2023/05/11 資源儲備足 龍源強復甦 中字股實力談 - 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 2023/05/10 沽軍反攻牛熊綫 等待美通脹訊號（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中國國務院 中國 經濟 港股 指數 人民幣 產品