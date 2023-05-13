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中航科工升穿保歷加中軸

財金專欄 2023/05/13

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中航科工（02357）自年初突破自2021年延伸的中期下降軌，近月再突破月綫圖保歷加通道4.2元中軸阻力，中期趨勢改善明朗，目標上望5.5元，3.9元止蝕。

技術分析：利漲訊號配合

中航科工昨收報4.24

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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