中航科工升穿保歷加中軸 財金專欄 2023/05/13 分享： 分享： 中航科工（02357）自年初突破自2021年延伸的中期下降軌，近月再突破月綫圖保歷加通道4.2元中軸阻力，中期趨勢改善明朗，目標上望5.5元，3.9元止蝕。 技術分析：利漲訊號配合 中航科工昨收報4.24 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 國藥短期橫行 中期強勢未變 2023/05/12 國藥短期橫行 中期強勢未變 守穩250天綫 康師博吸納 2023/05/11 守穩250天綫 康師博吸納 突破長方形 信証向上揚 2023/05/10 突破長方形 信証向上揚 一浪高一浪 中海油強勢 2023/05/09 一浪高一浪 中海油強勢 守150天綫 中金撲19.2元 2023/05/06 守150天綫 中金撲19.2元 港股 技術分析 每股盈利 外資 騰訊控股（00700） 中航科工（02357） 京東集團—SW（09618） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316）