居民存貸雙減 關注來因去勢

每到月中，經濟數據潮湧而來，這次同期抵達的，是國家統計局公布4月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據、中國人民銀行公布4月金融數據。兩套數據都重要，又都值得留心觀察，但價格

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