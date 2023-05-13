居民存貸雙減 關注來因去勢 財金專欄 2023/05/13 分享： 分享： 每到月中，經濟數據潮湧而來，這次同期抵達的，是國家統計局公布4月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據、中國人民銀行公布4月金融數據。兩套數據都重要，又都值得留心觀察，但價格 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 財金系統換代 副省長新軍出綫 2023/05/12 財金系統換代 副省長新軍出綫 國情知聞 - 產業體系新局 立新也要強舊 2023/05/11 產業體系新局 立新也要強舊 國情知聞 - 兒歌「挖呀挖」爆紅 挖出經濟啓示 2023/05/10 兒歌「挖呀挖」爆紅 挖出經濟啓示 國情知聞 - 中國經濟變局 學院派有話說 2023/05/09 中國經濟變局 學院派有話說 國情知聞 - 「五道口」力挺民企 李稻葵提「民資委」 2023/05/08 「五道口」力挺民企 李稻葵提「民資委」 經濟 中國 銷售 金融 人民幣 零售 貨幣政策 CPI 中國人民銀行 國家統計局