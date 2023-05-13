三大數據遏二手樓價升勢 地產 16:09 2023/05/13 分享： 分享： 近期樓價偏軟，與二手氣氛回落有關，三大數據均顯示市場氣氛正在轉弱，不利後市發展，包括成交量持續走低、業主信心動搖，以及睇樓量積弱，皆遏抑二手樓價升勢。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手貼價盤清空 2023/03/30 二手貼價盤清空 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 你可能感興趣 二手貼價盤清空 01:00 2023/03/30 二手貼價盤清空 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 最新專欄文章 專家樓論 - 瑜一•天海開價 3大考慮 2023/05/12 瑜一•天海開價 3大考慮 專家樓論 - 如何解決房屋供應瓶頸? 2023/05/12 如何解決房屋供應瓶頸? 專家樓論 - 準買家必讀 5年私樓落成量前瞻 2023/05/12 準買家必讀 5年私樓落成量前瞻 專家樓論 - 加息後 淡友好友角力 2023/05/11 加息後 淡友好友角力 專家樓論 - 樓市辣招原來已經13年 2023/05/10 樓市辣招原來已經13年 香港物業 二手市場