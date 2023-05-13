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三大數據遏二手樓價升勢

地產 16:09 2023/05/13

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近期樓價偏軟，與二手氣氛回落有關，三大數據均顯示市場氣氛正在轉弱，不利後市發展，包括成交量持續走低、業主信心動搖，以及睇樓量積弱，皆遏抑二手樓價升勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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