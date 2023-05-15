黑石：靜候聯儲局轉向或會錯失機遇

面對目前通脹及經濟增長放緩的環境，筆者理解投資者為何會認為聯儲局快將轉向並放寬其貨幣政策。然而，筆者認為投資者必須改變這種想法，因為現實情況反映局方扭轉息口立場並非刻不容緩的事情。

對投資者來說，較理想的做法是專注於策略性投資部署，以應對利率持續上升的局勢。

聯儲局或暫不轉向

美國通脹率顯然已經見頂。住屋價格過去是推動通脹上漲的重要因素，而它短期內將會帶動通脹減緩。早前租金和住宅價格的市場數據預示住屋價格快將逆轉；而3月份的最新數據顯示，消費物價指數的住屋部分自開始加速後終於錄得首次回落。

確切地說，我們正邁向聯儲局加息週期的尾聲。然而，單單通脹減緩並不足以令聯儲局在貨幣政策上快速轉向，故此我們需要考慮美國勞工市場持續堅挺難免會令期望息口回軟的市場人士意興闌珊。

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值得注意的是，工資增長並未放緩至符合聯儲局通脹目標的水平。首次申領失業救濟金人數在接連創下自1960年代末以來最低位後開始大幅上升，但工資壓力仍然頗大。

正如經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）曾作出的比喻一樣，市場試圖預測聯儲局轉向的具體時間，就好比要預測在風暴過後海洋何時會回復平靜。不過，我們能夠做的事，就是嘗試斷定哪些因素可能會促使聯儲局決定轉向。

勞工市場收縮為催化劑

一個幾乎可以確定的催化劑，就是極度緊絀的美國勞工市場出現大幅而急速的逆轉。

回顧過往的聯儲局加息周期，我們會發現最後一次加息與首次減息的相距時間並不一致，但失業率是一個關鍵因素。從歷史上來看，每當失業率從周期低位平均上升28個基點時，聯儲局便會著手減息。

然而，失業率現時在極低的水平「尋底」，故此聯儲局這次可能會容許失業率有較大的升幅。

作為資產配置者及投資者，我們的目標並非預測聯儲局的下一步政策，而是專注於運用本身掌握的資訊，相應地調整投資策略。

看好擁穩定現金流企業

基於聯儲局一直在觀察持續暢旺的勞工市場和不明朗的通脹減緩情況，我們認為，與其靜候聯儲局的下一步行動，不如用心調整投資組合的部署，以應對利率在更長時間下處於比市場共識或市場定價較高水平的局面。

與此同時，盡管企業的營收增長保持得相對穩定，但利潤壓力正導致整體經濟的盈利增長減慢，這與黑石集團第一季的行政總裁意見調查結果形成對比，當時受訪者普遍更為樂觀。

在這一季的調查中，受訪者相對看好企業盈利表現和營收增長，並預期通脹壓力會持續下降，而企業利潤率相對穩定。某程度上來看，這反映在市場錯置和波動性較大的時期，精明挑選投資並採取主動型管理策略是相當重要的。

在此形勢下，我們優先挑選質素較高而現金流持續增長的企業，原因是這些公司有能力應對不斷轉變而有欠明朗的環境。

盡管現貨市場的5%回報率頗有吸引力，但我們相信，在一些資金稀缺的地方投入資本，將能夠帶來強勁的長綫投資表現。

本評論所述觀點均屬Joseph Zidle和Taylor Becker的個人觀點，不一定反映Blackstone Inc.（及其關聯公司，統稱「黑石集團」）的觀點。

作者：黑石私人財富解決方案首席投資策略師Joe Zidle及私人財富解決方案副總裁Taylor Becker

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