普徠仕：經濟不明朗 利率或續波動

雖然截至4月底，聯儲局加息和銀行系統危機未對美國經濟造成重大影響，但利率市場反映今年將出現「衰退懸崖」，即經濟突然陷入深度衰退，而聯儲局或會在年底前減息加以應對。我們認為，市場或將持續波動，但固定收益或有望再度為多元投資組合帶來貢獻。

料將出現輕微衰退

雖然3月矽谷銀行突然倒閉，引發對其他地區銀行的憂慮，令投資者擔心經濟可能突然轉差，但前景並未如同部分投資者預期可怕。我們認為，經濟放緩將相對温和，聯儲局將在年底前保持利率不變，通脹亦將遠高於其2%的目標，亦不排除通脹突然攀升或會導致再次加息的可能性。

金融系統資金充裕，對貸款的需求仍然較低且持續減少。然而，信貸條件正在收緊。如果貸款需求開始增加，更嚴格的信貸條件或會限制企業募集資金的渠道，並導致經濟輕微衰退。

國債指數波動

3月，美國國債波動指數（ICE BofA MOVE Index）處於環球金融危機以來的高位，甚至高於2020年疫情爆發時的水平。同時，國債孳息曲綫趨平，2年期國債和10年期國債孳息率的的差异由3月初的-106個基點 縮窄至5月的-39個基點。

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很明顯，市場參與者正在快速調整他們對衰退程度及其對聯儲局政策影響的預期。

雖然3月至今，美國國債波動指數稍有回落，但未來利率水平和孳息曲綫或將維持波動。我們認為，美國國債孳息曲綫倒掛至少將維持12個月後，才有望恢復正常斜度，即短年期國債孳息低於長年期債息。

孳息曲綫陡斜帶來投資機遇

在投資組合部署方面，我們對增加存續期維持審慎態度，鑑於市場預期出現深度衰退，利率市場已經反映存續期的短期利好。

但我們認為，當前經濟周期中，隨着聯邦基金利率將會見頂，美國國債孳息曲綫5年期和30年期部分或將趨向陡斜，並將帶來吸引的投資機遇。

話雖如此，在利率波動的情况下，我們仍會維持審慎部署。

股債負相關性回歸

我們認為，鑑於股債負相關性或將於今年回歸，投資者應該在多元分散的投資組合中部署存續期。即使股債負相關性或不及過往水平，但仍有利發揮固定收益投資在多元投資組合的益處。

展望未來，我們認為，美國債務上限僵局將在未來數月得到解决。而敲定定案後，美國國債發行量將迅速增加。

隨着聯儲局縮減資產負債表，銀行儲備水平持續下滑，但隨着投資者動用儲備購買新發行的美國國債，銀行儲備可能會加快減少。流動性條件的迅速收緊或將在第三季度末導致市場波動，值得投資者關注。

作者：普徠仕全球固定收益主管兼投資總監Andrew McCormick

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