國策專家談「中特估」投資邏輯

自去年11月，中國證監會主席易會滿提出，「探索建立具有中國特色的估值體系」以來，「中字頭」的國企股股價大幅上升，不過，在經過一輪熱潮後，「中字頭」股份開始回吐。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，「到了目前的階段，中特估概念慢慢成為市場的主要關注點。到了6月中之後，如果美國加息周期見頂得到確認，加上中美爭議的短期政策風險得到體現，那麼包括科網股在內的增長股吸引力將再現。」

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趙文利相信，中特估將是中長期的結構性趨勢，「這主題估計可持續3至5年，但將是分階段的行情，不會一下到位，短期內由於升幅過快，回出現回調，行情會比較一波三折。」

「畢竟三大電訊商、三桶油以及一些建築工程類的國企股從去年底到現在，已經升了很多。」

他認為，「中字頭」的估值重估，體現了資金結構的變化，尤其是在香港上市的國企股（H股）方面。

「以往這些國企股的定價權實際上是由外資起主導作用，但是最近幾年，隨着海外投資者在中資公司的籌碼愈來愈少，定價權其實已經出現了一定程度的轉移，所以這也是值得關注的變化。」

由於構建「中國特色估值體系」的一大重點在於提升國企股的估值水平，對於到底估值修復到哪一水平才算合理，趙文利認為並沒有單一標準，所以很難判斷是否PB升到某個水平就代表估值已經修復完畢。

「每個行業的估值中樞不太一樣，不能簡單的用同一個標準去劃綫。一方面可以參考，過去10年或15年，行業的估值中樞。」

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