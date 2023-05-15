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券商：美國9月或陷衰退 附股債商品投資錦囊

財金 12:43 2023/05/15

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在聯儲局連番加息下，美國4月通脹繼續回落，但隨著數據進一步放緩，市場對美國經濟衰退的擔憂亦逐漸升温。有券商指，美國大概率在今年第三季陷入衰退，

專訪建銀國際趙文利：6月或低見18000點【下一頁

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9月或陷衰退
財信證券發表報告指，根據持續申請失業救濟金指標、新增非農就業人數、薩姆規則衰退指數、失業率、美國 ISM非制造PMI和芝加哥全國活動指數來看，美國經濟發生衰退的概率較低。但隨著美聯儲加息進入尾聲，加息負面效應逐漸外溢，再疊加歐美銀行業體系風險沖擊等一系列黑天鵝事件影響，經濟發生衰退的風險開始增加。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 經濟把脈

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